Женщина купила недорогой ковер в магазине за копейки, но была шокирована от реальной цены (фото)

Одна жительница Британии во время распродажи нашла недорогой ковер ручной работы. Когда она поинтересовалась необычным узором, то оказалось, что это — особый предмет интерьера, который стоит тысячи.

Женщина говорит, что просматривала вещи в магазине и наткнулась на коврик, украшенный цветными птицами, сотканными вручную. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

Присмотревшись внимательнее, она поняла, что это — особый предмет из истории коренного американского племени навахо. А такие ковры — это тяжелая и ручная работа.

"Ковер навахо, который я нашла в Goodwill. Я заплатила $1,49 (65 грн). Другие ковры такой работы оцениваются минимум в $2 500 (более 1,06 млн грн)", — говорится в подписи.

Ковер племени навахо Фото: Reddit

Журналисты The Mirror указывают, что культура тканых изделий навахо имеет глубокую историю. В ней центральное место занимает Мавка-Паутинница (Spider Woman) — божество, которое, по верованиям, научило народ навахо ткачеству.

Антропологи предполагают, что именно народ пуэбло научил навахо создавать традиционные тканевые покрывала. Впоследствии мастера навахо частично переняли технику у испанцев, которые еще до 1650 года принесли в регион хлопок.

Сначала племя ткало одежду, в частности женские платья, создавая их из двух идентичных одеял. Впоследствии это переросло в изготовление отдельных ковров.

"С годами традиция создания ковров навахо становилась все красивее, разнообразнее и ценнее. Пряжа менялась — от ручного кардирования и окрашивания до современной шерсти Churro, которую считают одной из самых ценных", — говорят ученые.

Сейчас навахо сохранили технологию создания таких ковров — на вертикальных самодельных станках, с одной сплошной основой, когда каждая нить шерсти вплетается вручную, одну за другой. Если ковер навахо разрезать или повредить, он не распустится — это техника, которую невозможно механизировать, что делает изделия одними из самых уникальных в мире.

Сегодня ковры навахо могут стоить огромных денег. Особую ценность составляют те изделия, которые имеют редкий дизайн и выполнены высококлассными мастерами.

Реакция сети

Под ее публикацией пользователи удивлялись такой находке. Больше всего поддержки получили такие комментарии:

"Кто бы продал такое за $2? Это же очевидно очень хорошая вещь";

"Показала это своей маме — она в восторге. Это невероятно! Обязательно узнай, как правильно ухаживать за этим ковром — его нельзя стирать или отдавать в химчистку";

"А тем временем в моем местном магазине продают битые и загрязненные чашки за $2,5";

"Вау, это красиво, а если еще и ручная работа — это стоит сохранить или выгодно продать".

