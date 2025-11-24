Женщина купила недорогой ковер в магазине за копейки, но была шокирована от реальной цены (фото)
Одна жительница Британии во время распродажи нашла недорогой ковер ручной работы. Когда она поинтересовалась необычным узором, то оказалось, что это — особый предмет интерьера, который стоит тысячи.
Женщина говорит, что просматривала вещи в магазине и наткнулась на коврик, украшенный цветными птицами, сотканными вручную. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.
Присмотревшись внимательнее, она поняла, что это — особый предмет из истории коренного американского племени навахо. А такие ковры — это тяжелая и ручная работа.
"Ковер навахо, который я нашла в Goodwill. Я заплатила $1,49 (65 грн). Другие ковры такой работы оцениваются минимум в $2 500 (более 1,06 млн грн)", — говорится в подписи.
Журналисты The Mirror указывают, что культура тканых изделий навахо имеет глубокую историю. В ней центральное место занимает Мавка-Паутинница (Spider Woman) — божество, которое, по верованиям, научило народ навахо ткачеству.
Антропологи предполагают, что именно народ пуэбло научил навахо создавать традиционные тканевые покрывала. Впоследствии мастера навахо частично переняли технику у испанцев, которые еще до 1650 года принесли в регион хлопок.
Сначала племя ткало одежду, в частности женские платья, создавая их из двух идентичных одеял. Впоследствии это переросло в изготовление отдельных ковров.
"С годами традиция создания ковров навахо становилась все красивее, разнообразнее и ценнее. Пряжа менялась — от ручного кардирования и окрашивания до современной шерсти Churro, которую считают одной из самых ценных", — говорят ученые.
Сейчас навахо сохранили технологию создания таких ковров — на вертикальных самодельных станках, с одной сплошной основой, когда каждая нить шерсти вплетается вручную, одну за другой. Если ковер навахо разрезать или повредить, он не распустится — это техника, которую невозможно механизировать, что делает изделия одними из самых уникальных в мире.
Сегодня ковры навахо могут стоить огромных денег. Особую ценность составляют те изделия, которые имеют редкий дизайн и выполнены высококлассными мастерами.
Реакция сети
Под ее публикацией пользователи удивлялись такой находке. Больше всего поддержки получили такие комментарии:
- "Кто бы продал такое за $2? Это же очевидно очень хорошая вещь";
- "Показала это своей маме — она в восторге. Это невероятно! Обязательно узнай, как правильно ухаживать за этим ковром — его нельзя стирать или отдавать в химчистку";
- "А тем временем в моем местном магазине продают битые и загрязненные чашки за $2,5";
- "Вау, это красиво, а если еще и ручная работа — это стоит сохранить или выгодно продать".
