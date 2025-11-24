Жінка купила недорогий килим у магазині за копійки, але була шокована від реальної ціни (фото)

Одна мешканка Британії під час розпродажу знайшла недорогий килим ручної роботи. Коли вона поцікавилася незвичним візерунком, то виявилося, що це — особливий предмет інтер'єру, який коштує тисячі.

Жінка говорить, що переглядала речі в магазині та натрапила на килимок, прикрашений кольоровими птахами, витканими вручну. Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

Придивившись уважніше, вона зрозуміла, що це — особливий предмет з історії корінного американського племені навахо. А такі килими — це важка та ручна робота.

"Килим навахо, який я знайшла в Goodwill. Я заплатила $1,49 (65 грн). Інші килими такої роботи оцінюються щонайменше у $2 500 (понад 1,06 млн грн)", — йдеться в підписі.

Килим племені навахо Фото: Reddit

Журналісти The Mirror вказують, що культура тканих виробів навахо має глибоку історію. У ній центральне місце посідає Мавка-Павутинниця (Spider Woman) — божество, яке, за віруваннями, навчило народ навахо ткацтву.

Антропологи припускають, що саме народ пуебло навчив навахо створювати традиційні тканинні покривала. Згодом майстри навахо частково перейняли техніку в іспанців, які ще до 1650 року принесли до регіону бавовну.

Спершу плем’я ткало одяг, зокрема жіночі сукні, створюючи їх із двох ідентичних ковдр. Згодом це переросло у виготовлення окремих килимів.

"З роками традиція створення килимів навахо ставала дедалі красивішою, різноманітнішою та ціннішою. Пряжа змінювалася — від ручного кардіння та фарбування до сучасної вовни Churro, яку вважають однією з найцінніших", — кажуть вчені.

Наразі навахо зберегли технологію створення таких килимів — на вертикальних саморобних станках, з однією суцільною основою, коли кожна нитка вовни вплітається вручну, одну за одною. Якщо килим навахо розрізати або пошкодити, він не розпуститься — це техніка, яку неможливо механізувати, що робить вироби одними з найунікальніших у світі.

Сьогодні килими навахо можуть коштувати величезних грошей. Особливу цінність складають ті вироби, які мають рідкісний дизайн та виконані висококласними майстрами.

Реакція мережі

Під її публікацією користувачі дивувались такій знахідці. Найбільше підтримки отримали такі коментарі:

"Хто б продав таке за $2? Це ж очевидно дуже гарна річ";

"Показала це своїй мамі — вона в захваті. Це неймовірно! Обовʼязково дізнайся, як правильно доглядати за цим килимом — його не можна прати або віддавати в хімчистку";

"А тим часом у моєму місцевому магазині продають биті та забруднені чашки за $2,5";

"Вау, це гарно, а якщо ще й ручна робота — це варто зберегти або вигідно продати".

