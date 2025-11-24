Адольф Гитлер идет на выборы в Намибии: "Поздно менять имя"

59-летний политик по имени Адольф Гитлер Уунона имеет очень высокие шансы одержать убедительную победу на региональных выборах в Намибии, запланированных на 26 ноября.

По данным избирательной комиссии страны, ожидается, что Гитлер сохранит свое место руководителя округа Омпундья, получив существенное преимущество по голосам, пишет The Sun.

Под своим полным именем он впервые выиграл выборы по партийному списку правящей Народной организации Юго-Западной Африки (SWAPO) в 2004 году, а в 2020-м снова одержал убедительную победу, набрав 85%. Уунона получил 1196 голосов, в то время как его соперник – только 213.

Партия находится у власти с момента обретения независимости от режима апартеида в Южной Африке в 1990 году.

Адольф Гитлер Уунона считает свое имя "нормальным", а также дал понять, что не имеет никакого отношения к зловещей нацистской идеологии, которая привела к гибели миллионов людей. В Намибии до сих пор много улиц, мест и людей с немецкими именами, и раньше она была частью колонии Германская Юго-Западная Африка.

"Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, за что выступает Адольф Гитлер. В детстве я считал это имя совершенно обычным. Только подростком я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир", – говорил он в интервью Bild пять лет назад.

Мужчина признался, что жена называет его Адольфом, и обычно он представляется Адольф Уунона. Гитлер из Намибии сетует, что теперь "слишком поздно" менять имя, которое фигурирует во всех его официальных документах.

Адольф Гитлер Уунона руководит округом Омпундья Фото: Соцсети

В отличие от своего немецкого тезки намибиец отстаивал права чернокожих, присоединившись к борцам с апартеидом в SWAPO.

Гитлеру предстоит оправдать кредит доверия в случае победы, поскольку давление на него в последние годы только росло: жители жаловались на застой в развитии района и отсутствие инфраструктуры. Местная газета Namibian цитировала избирателя, который возмущался:

"Мы платим ему не за то, чтобы он играл в карты на работе".

