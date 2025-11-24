Адольф Гітлер іде на вибори в Намібії: "Пізно змінювати ім'я"

59-річний політик на ім'я Адольф Гітлер Уунона має дуже високі шанси здобути переконливу перемогу на регіональних виборах у Намібії, запланованих на 26 листопада.

За даними виборчої комісії країни, очікується, що Гітлер збереже своє місце керівника округу Омпундья, отримавши суттєву перевагу за голосами, пише The Sun.

Під своїм повним ім'ям він уперше виграв вибори за партійним списком правлячої Народної організації Південно-Західної Африки (SWAPO) 2004 року, а 2020-го знову здобув переконливу перемогу, набравши 85%. Уунона отримав 1196 голосів, тоді як його суперник — лише 213.

Партія перебуває при владі з моменту здобуття незалежності від режиму апартеїду в Південній Африці 1990 року.

Адольф Гітлер Уунона вважає своє ім'я "нормальним", а також дав зрозуміти, що не має жодного стосунку до зловісної нацистської ідеології, яка призвела до загибелі мільйонів людей. У Намібії досі багато вулиць, місць і людей з німецькими іменами, і раніше вона була частиною колонії Німецька Південно-Західна Африка.

"Мій батько назвав мене на честь цієї людини. Він, ймовірно, не розумів, за що виступає Адольф Гітлер. У дитинстві я вважав це ім'я абсолютно звичайним. Тільки підлітком я зрозумів, що ця людина хотіла завоювати весь світ", — говорив він в інтерв'ю Bild п'ять років тому.

Чоловік зізнався, що дружина називає його Адольфом, і зазвичай він представляється Адольф Уунона. Гітлер із Намібії нарікає, що тепер "надто пізно" змінювати ім'я, яке фігурує в усіх його офіційних документах.

Адольф Гітлер Уунона керує округом Омпундья Фото: Соцсети

На відміну від свого німецького тезки намібієць відстоював права чорношкірих, приєднавшись до борців з апартеїдом у SWAPO.

Гітлеру доведеться виправдати кредит довіри в разі перемоги, оскільки тиск на нього останніми роками тільки зростав: жителі скаржилися на застій у розвитку району та відсутність інфраструктури. Місцева газета Namibian цитувала виборця, який обурювався:

"Ми платимо йому не за те, щоб він грав у карти на роботі".

