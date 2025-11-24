Семья выбрала жизнь вне цивилизации, но это не понравилось властям: что произошло (фото)

Идиллия семьи Нейтана Треваллиона, жены Кэтрин и их троих детей в глубинке Италии стала предметом громкого скандала. Власти страны считают, что происходят нарушения прав детей, но родители категорически против таких обвинений.

Семья, которая проживала в лесу в Италии вместе с лошадьми, ослами и курицами, теперь столкнулась с угрозой того, что суд постановил изъять детей и поместить их в приемную семью. Об этом сообщает CNN.

Журналисты пишут, что детей забрали полицейские и перевезли их в церковное заведение опеки. Сейчас мама осталась на той же территории, но родители имеют ограниченный доступ к детям.

История семьи и их детей, известных в Италии как Bimbi nel Bosco, или "дети в лесу", спровоцировала серьезные разговоры о поступке власти и отлучении детей от семьи. 51-летний бывший британский шеф-повар Нейтан и его 45-летняя австралийская тренер Кэтрин сейчас борются с решением суда провинции Абруццо из-за этого решения.

Відео дня

"Семья живет в жилищных трудностях, поскольку дом не признан пригодным для проживания. Члены семьи Треваллионов не имеют социальных контактов, не имеют постоянного дохода, в доме нет туалетных помещений, а дети не посещают школу. Постановление основывается на риске нарушения права на социальную жизнь и серьезных нарушениях прав детей на физическую и психическую целостность, поэтому родители должны быть временно лишены родительских прав", — говорится в тексте решения Фемиды.

Семья Нейта и Кэтрин с детьми живут посреди леса Фото: CNN

Адвокат семьи Джованни Анжелуччи сообщил, что семья обогревает дом каминами и использует солнечные панели для освещения и зарядки устройств. Они отказались от водоснабжения, чтобы избежать микропластиков и уменьшить расходы, вместо этого набирая свежую воду из скважины. Внутреннего туалета нет, но семья пользуется компостным туалетом на улице.

Об образе жизни семьи стало известно в сентябре 2024 года после того, как все пятеро попали в больницу из-за отравления грибами, собранными в лесу. После этого социальные службы и правоохранители посетили семью, но, по словам адвоката, они не выполнили рекомендаций по регулярному медицинскому обслуживанию детей и посещению школы.

Сейчас адвокат семьи говорит, что семья планирует обжаловать решение на следующей неделе.

Бирмингем ведет бизнес в сфере лайф-коучинга и энергетических чтений, ее сайт заполнен фотографиями животных и детей — судебный приказ отмечал, что это нарушает право детей на приватность и было сделано только для демонстрации "нормального" образа жизни после начала расследования социальных служб.

Репортаж итальянских СМИ о семье в провинции

Реакция властей

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони и ее заместитель Маттео Сальвини критиковали решение суда. Мелони, которая назвала изъятие детей "тревожным", связалась с министром юстиции Карло Нордьо по этому вопросу, сообщил ее пресс-секретарь.

Сальвини, который планирует посетить дом семьи на следующей неделе, заявил журналистам на Венецианском биеннале, что "позорно, что государство занимается частным образованием и личным выбором двух родителей, которые выбрали Италию, но при этом забирает их детей".

Семья приобрела дом в 2021 году, и тогда Бирмингем написала на своем сайте, что они нашли "дом мечты". Мэр соседнего Пальмоли Джузеппе Масчуилли также осудил изъятие детей и говорит, что сам как отец "глубоко шокирован ситуацией". Он считает, что ситуацию можно решить, если семья пообещает "выполнить определенные требования, в частности восстановить водоснабжение и раз в неделю встречаться с местной школой для оценки академического прогресса детей".

Ранее Фокус рассказывал о том, как семья выехала из арендованного жилья после необычной находки. Они заметили в арендованном доме Airbnb включенную видеокамеру.

Впоследствии стало известно, что отец своими руками переделал гараж в уютную квартиру для дочери. 21-летняя Кайлия МакГи из Аризоны (США) сэкономила тысячи долларов на аренде благодаря своему отцу-строителю, который переоборудовал часть семейного дома в отдельную квартиру.