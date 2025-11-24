Родина обрала життя поза цивілізацією, але це не сподобалося владі: що сталося (фото)

Ідилія родини Нейтана Тревалліона, дружини Кетрін та їхніх трьох дітей у глибинці Італії стала предметом гучного скандалу. Влада країни вважає, що відбуваються порушення прав дітей, але батьки категорично проти таких звинувачень.

Родина, яка проживала в лісі в Італії разом із кіньми, ослами та курками, тепер зіткнулася із загрозою того, що суд постановив вилучити дітей та помістити їх у прийомну сім’ю. Про це повідомляє CNN.

Журналісти пишуть, що дітей забрали поліцейські та перевезти їх до церковного закладу опіки. Наразі мама залишилася на тій же території, але батьки мають обмежений доступ до дітей.

Історія родини та їх дітей, відомих в Італії як Bimbi nel Bosco, або "діти в лісі", спровокувала серйозні розмови про вчинок влади та відлучення дітей від сім'ї. 51-річний колишній британський шеф-кухар Нейтан та його 45-річна австралійська тренерка Кетрін наразі боряться з рішенням суду провінції Абруццо через це рішення.

"Сім’я живе в житлових труднощах, оскільки будинок не визнаний придатним для проживання. Члени сім’ї Тревалліонів не мають соціальних контактів, не мають постійного доходу, у будинку немає туалетних приміщень, а діти не відвідують школу. Постанова ґрунтується на ризику порушення права на соціальне життя та серйозних порушеннях прав дітей на фізичну та психічну цілісність, тому батьки повинні бути тимчасово позбавлені батьківських прав", — йдеться в тексті рішення Феміди.

Родина Нейта і Кетрін з дітьми живуть посеред лісу Фото: CNN

Адвокат сім’ї Джованні Анжелуччі повідомив, що сім’я обігріває дім камінами та використовує сонячні панелі для освітлення та заряджання пристроїв. Вони відмовилися від водопостачання, щоб уникнути мікропластиків і зменшити витрати, замість цього набираючи свіжу воду зі свердловини. Внутрішнього туалету немає, але сім’я користується компостним туалетом на вулиці.

Про спосіб життя сім’ї стало відомо у вересні 2024 року після того, як усі п’ятеро потрапили до лікарні через отруєння грибами, зібраними у лісі. Після цього соціальні служби та правоохоронці відвідали сім’ю, але, за словами адвоката, вони не виконали рекомендацій щодо регулярного медичного обслуговування дітей та відвідування школи.

Наразі адвокат родини говорить, що сім’я планує оскаржити рішення наступного тижня.

Бірмінгем веде бізнес у сфері лайф-коучингу та енергетичних читань, її сайт заповнений фото тварин та дітей — судовий наказ зазначав, що це порушує право дітей на приватність і було зроблено лише для демонстрації "нормального" способу життя після початку розслідування соціальних служб.

Репортаж італійських ЗМІ про сім'ю в провінції

Реакція влади

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні та її заступник Маттео Сальвіні критикували рішення суду. Мелоні, яка назвала вилучення дітей "тривожним", зв’язалася з міністром юстиції Карло Нордьйо з цього питання, повідомив її прессекретар.

Сальвіні, який планує відвідати дім сім’ї наступного тижня, заявив журналістам на Венеціанському бієнале, що "ганебно, що держава переймається приватною освітою та особистим вибором двох батьків, які обрали Італію, але водночас забирає їхніх дітей".

Сім’я придбала будинок у 2021 році, і тоді Бірмінгем написала на своєму сайті, що вони знайшли "будинок мрії". Мер сусіднього Пальмолі Джузеппе Масчуїллі також засудив вилучення дітей та говорить, що сам як батько "глибоко шокований ситуацією". Він вважає, що ситуацію можна вирішити, якщо сім’я пообіцяє "виконати певні вимоги, зокрема відновити водопостачання та раз на тиждень зустрічатися з місцевою школою для оцінки академічного прогресу дітей".

