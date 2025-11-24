Рамка на фото скрывала историю неизвестной пары: женщина была поражена открытием (видео)

Американка Хейли Роджерс во время прогулок по магазинам заметила фото с винтажной рамкой. Когда она раскрыла дома, скрывавшую деревянное покрытие, то узнала неожиданную историю пары из прошлого.

Женщина вспоминает, что тогда просматривала разные вещи, когда ее внимание привлек ящик с винтажными рамками. Видео с находкой она разместила в своем TikTok.

Госпожа Роджерс говорит, что очень любит все винтажное, антикварное, личное и сделанное собственноручно. Тогда она поняла — должна приобрести этот портрет с золотистой рамкой.

"Эта одна разукрашенная рамка сразу привлекла мое внимание. Потом я увидела красивую пару на фото и поняла, что должна ее купить — тем более, что стоила всего два доллара", — рассказала американка.

Фото было сделано в день их свадьбы. Заглянув на дату обратной стороны фотографии, Хейли заметила, что на снимке Джо и Джейн, которые поженились 14 августа, всего через два дня после годовщины Хейли и ее мужа.

"Это было невероятно интересно. Я купила рамку, чтобы вставить в нее принт в качестве подарка для детской комнаты моей подруги. Но когда я достала оригинальное фото, внутри обнаружила еще одно", — подчеркивает она.в комментарии Newsweek.

Это оказалось снимком молодого мужчины, вероятно Джо в подростковом возрасте. Заглянув на обратную сторону фото, Хейли узнала, что ему тогда было 17 лет, и он поступил на службу в ВМС США.

"Я была в восторге, и еще больше удивлена, когда увидела записи на обороте. Сразу взяла телефон и начала записывать видео. Надеялась, что пост поможет найти информацию о Джо и Джейн, однако пока результатов нет. Я пыталась искать их данные, как советовали в комментариях, но ничего не получилось. На рынке более 100 продавцов, и я не знаю, у кого именно приобрела рамку", — пояснила она.

Даже если фотоснимки так и не вернутся к семье пары, Хейли была в восторге от находки и дополнительной информации о жизни людей на фото. Она думала, что другим тоже будет интересно, ведь в мире технологий "нам всем иногда хочется прикоснуться к прошлому "нецифровым" способом".

Г-жа Роджерс не потеряла надежды найти семью Джо и Джейн, даже если это маловероятно. Гейли говорит, что было бы невероятно, если бы кто-то "смог отыскать их живых родственников и узнать больше об этих людях".

