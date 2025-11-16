Женщина нашла во время ремонта письмо 100-летней давности: ждал, чтобы его прочитали (фото, видео)

Американка Лора Тонкин начала делать ремонт в своем доме, когда один из рабочих нашел под слоем изоляции старый конверт. В нем женщина обнаружила письмо 100-летней давности одного мужчины к своей жене.

Это было письмо от мужчины по имени Джон Б. Вусли, датированное годами Первой мировой войны, когда мужчина служил в рядах армии США. Об этом сообщает WRAL News.

Строки были частично стерты, а чернила расплылись. В то же время Лора смогла разобрать самое важное — это было любовное письмо к любимой.

"Он писал своей девушке, которую звали Ома. Это очень нежное, теплое письмо," — рассказала госпожа Тонкин.

Как свидетельствовала подпись и фирменный бланк, Вусли был лейтенантом пехоты армии США, который служил на фронте во Франции с 1917 года. Лора предполагает, что автору письма было уже за двадцать, когда отправил весточку любимой.

Несмотря на военные реалии, в письме было много света и юмора. Джон писал, что Ома интересовалась французскими девушками, поэтому он шутливо ответил: "Я встретил немногих, но должен сказать, что они и близко не сравнятся с южными девушками!

Однако следующие строки напоминали, что эти слова писал человек, который жил среди войны: "Мы видели немало артиллерийского огня. Восемь снарядов упали прямо возле моей кухни, метрах в ста пятидесяти от нас".

Письмо Джон Б. Вусли к любимой Оме Фото: WRAL news

Лора говорит, что ей трудно было даже представить: сидеть где-то на фронте, под взрывами, и писать любимой. Кроме того, автор явно осторожно подбирал слова, чтобы военная цензура не вырезала опасные подробности.

Впоследствии Лора выяснила, что Джон Вусли похоронен на старом кладбище в Чепел-Хилле, неподалеку от университетского кампуса. Рядом с ним — Ома, его жена. Она умерла за пять лет до мужа, в 1951-м.

"Когда мы нашли его могилу, мы просто замерли: он — настоящий, и он совсем рядом," — говорит Лора.

Впоследствии стало известно, что после Первой мировой войны господин Вусли вернулся к мирной жизни и стал профессором финансов в Школе коммерции Университета Северной Каролины (ныне — бизнес-школа Кенан-Флаглер). Он работал там с 1947-го по 1953 год.

Автор письма Джон Б. Вусли во время работы в университете, фото конца 1940-хх годов Фото: WRAL news

Мисс Тонкин предполагает, что предыдущие владельцы ее дома могли быть знакомы с семьей Вусли, ведь их подписи совпадают с документами на свидетельстве о смерти. Пока что Лора решила оставить находку у себя — как историческую реликвию, напоминающую о любви, которая пережила войну.

"Сейчас нет никого, кому можно было бы вернуть это письмо. Поэтому оно остается здесь, в моем доме. И кажется, именно здесь ему место", — сказала она.

