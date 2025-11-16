Жінка знайшла під час ремонту лист 100-річної давнини: чекав, аби його прочитали (фото, відео)

Американка Лора Тонкін почала робити ремонт у своєму будинку, коли один з робітників знайшов під шаром ізоляції старий конверт. У ньому жінка виявила лист 100-річної давнини одного чоловіка до своєї дружини.

Це був лист від чоловіка на ім’я Джон Б. Вуслі, датований роками Першої світової війни, коли чоловік служив у лавах армії США. Про це повідомляє WRAL News.

Рядки були частково стерті, а чорнило розпливлося. Водночас Лора змогла розібрати найважливіше — це був любовний лист до коханої.

"Він писав своїй дівчині, яку звали Ома. Це надзвичайно ніжний, теплий лист," — розповіла пані Тонкін.

Як свідчила підпис і фірмовий бланк, Вуслі був лейтенантом піхоти армії США, який служив на фронті у Франції з 1917 року. Лора припускає, що автору листа було вже за двацять, коли відправив вісточку коханій.

Попри воєнні реалії, у листі було багато світла й гумору. Джон писав, що Ома цікавилася французькими дівчатами, тож він жартівливо відповів: "Я зустрів небагатьох, але мушу сказати, що вони й близько не зрівняються з південними дівчатами!.

Проте наступні рядки нагадували, що ці слова писав чоловік, який жив серед війни: "Ми бачили чимало артилерійського вогню. Вісім снарядів впали просто біля моєї кухні, метрів за сто п’ятдесят від нас".

Лист Джон Б. Вуслі до коханої Оми Фото: WRAL news

Лора каже, що їй важко було навіть уявити: сидіти десь на фронті, під вибухами, і писати коханій. Крім того, автор явно обережно добирав слова, щоби воєнна цензура не вирізала небезпечні подробиці.

Згодом Лора з’ясувала, що Джон Вуслі похований на старому кладовищі в Чепел-Гіллі, неподалік університетського кампусу. Поруч із ним — Ома, його дружина. Вона померла за п’ять років до чоловіка, у 1951-му.

"Коли ми знайшли його могилу, ми просто завмерли: він — справжній, і він зовсім поруч," — каже Лора.

Згодом стало відомо, що після Першої свтіової війни пан Вуслі повернувся до мирного життя й став професором фінансів у Школі комерції Університету Північної Кароліни (нині — бізнес-школа Кенан-Флаглер). Він працював там із 1947-го до 1953 року.

Автор листа Джон Б. Вуслі під час роботи в університеті, фото кінця 1940-хх Фото: WRAL news

Міс Тонкін припускає, що попередні власники її будинку могли бути знайомими з родиною Вуслі, адже їхні підписи збігаються з документами на свідоцтві про смерть. Поки що Лора вирішила залишити знахідку в себе — як історичну реліквію, що нагадує про кохання, яке пережило війну.

"Наразі нема нікого, кому можна було б повернути цей лист. Тож він залишається тут, у моєму домі. І здається, саме тут йому місце," — сказала вона.

