Рамка на фото приховувала історію невідомої пари: жінка була шокована відкриттям (відео)

Американка Гейлі Роджерс під час прогулянками магазинами помітила фото з вінтажною рамкою. Коли вона розкрила вдома, що приховувала дерев'яне покриття, то дізналася неочікувану історію пари з минулого.

Жінка згадує, що тоді переглядала різні речі, коли її увагу привернула ящик із вінтажними рамками. Відео зі знахідкою вона розмістила в своєму TikTok.

Пані Роджерс каже, що дуже полюбляє все вінтажне, антикварне, особисте та зроблене власноруч. Тоді вона зрозуміла — має придбати цей портрет ыз золотавою рамкою.

"Ця одна оздоблена рамка відразу привернула мою увагу. Потім я побачила красиву пару на фото і зрозуміла, що мушу її купити — тим більше, що коштувала всього два долари", — розповіла американка.

Фото було зроблене у день їхнього весілля. Заглянувши на дату зворотного боку фото, Хейлі помітила, що на знімку Джо і Джейн, які одружилися 14 серпня, всього за два дні після річниці Гейлі та її чоловіка.

"Це було неймовірно цікаво. Я купила рамку, щоб вставити в неї принт як подарунок для дитячої кімнати моєї подруги. Але коли я дістала оригінальне фото, всередині виявила ще одне", — підкреслює вона.в коментарі Newsweek.

Це виявилося знімком молодого чоловіка, ймовірно, Джо у підлітковому віці. Заглянувши на зворотний бік фото, Гейлі дізналася, що йому тоді було 17 років, і він вступив на службу у ВМС США.

"Я була в захваті, і ще більше здивована, коли побачила записи на звороті. Одразу взяла телефон і почала записувати відео. Сподівалася, що пост допоможе знайти інформацію про Джо і Джейн, проте наразі результатів немає. Я намагалася шукати їхні дані, як радили в коментарях, але нічого не вийшло. На ринку понад 100 продавців, і я не знаю, у кого саме придбала рамку", — пояснила вона.

Навіть якщо фотознімки так і не повернуться до родини пари, Хейлі була в захваті від знахідки та додаткової інформації про життя людей на фото. Вона думала, що іншим теж буде цікаво, адже у світі технологій "нам усім іноді хочеться доторкнутися до минулого у "нецифровий" спосіб".

Пані Роджерс не втратила надії знайти родину Джо і Джейн, навіть якщо це малоймовірно. Гейлі каже, що було б неймовірно, якби хтось "зміг відшукати їхніх живих родичів і дізнатися більше про цих людей".

