Мужчина решил пешком обойти Землю: путешествие затянулось на 27 лет (фото)

Британец 27 лет путешествует пешком по миру без транспорта и технологий. Карл Бушби прошел через Чили, США, Россию, затем двинулся в Азию и сейчас направляется обратно в Великобританию.

В эпоху соцсетей, когда каждый стремится удивить интернет самым странным челленджем, настоящие подвиги иногда остаются за кадром. Но история британца Карла Бушби стала исключением. Он начал кругосветное путешествие еще в 1998 году, задолго до появления TikTok и Instagram, и с тех пор идет пешком уже 27 лет. Об этом пишет Lad Bible.

Карл поставил себе цель обойти земной шар без использования механического транспорта.

"Не возвращусь домой, пока не дойду туда пешком", — пообещал он родным тогда, в конце 90-х. И сдержал слово. Британец не использовал ни самолетов, ни поездов, ни машин.

Мужчина прошел через Чили, США, Россию, затем двинулся в Азию и сейчас направляется обратно в Великобританию Фото: Jam Press

За эти годы он прошел через Чили, США, Россию, затем двинулся в Азию и сейчас направляется обратно в Великобританию. Бушби, которому сейчас 56 лет, пересек более 30 000 миль (примерно 48 000 км) и ему осталось около двух тысяч до дома. Возможно, финальный этап придется преодолеть вплавь через Ла-Манш.

Відео дня

Издание отмечает, что маршрут Карла пришелся на величайшие мировые события. Пока мужчина продолжал свое путешествие произошли смена тысячелетий, теракт 11 сентября, пандемия COVID-19. Оно также включало и опасные моменты: от пересечения зоны боевых действий до столкновения с белым медведем. В прошлом году он проплыл 186 миль (примерно 300 км) по Каспийскому морю, проведя на воде почти месяц.

Бушби в Беринговом проливе в 2006 году Фото: Jam Press

Первые 15 лет Карл путешествовал без смартфона и карт Google. Только в 2013 году он купил свой первый гаджет с сенсорным экраном. Сегодня он ведет TikTok-дневник своего пути и уже собрал более 350 000 подписчиков.

"За эти 27 лет я встречал только самое лучшее. Это невероятно", — признавался он в интервью CBS News.

Если темпы сохранятся, Бушби вернется в Великобританию уже к концу следующего года. Но, как шутят его поклонники, возможно, после этого он не задержится дома надолго, ведь жизнь там стала куда дороже, чем когда он уходил.

Ранее Фокус сообщал, что пилот подделал документы и летал без лицензии. По данным источников, нарушитель успел совершить десятки рейсов по Европе, перевозя сотни пассажиров.

Также стало известно, что бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы, из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения", от прыщей до пары лишних килограммов, сотрудников могут временно отстранять от полетов.