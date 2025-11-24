Чоловік вирішив пішки обійти Землю: подорож затягнулася на 27 років (фото)

Британець 27 років подорожує пішки світом без транспорту та технологій. Карл Бушбі пройшов через Чилі, США, Росію, потім вирушив до Азії і зараз прямує назад до Великої Британії.

В епоху соцмереж, коли кожен прагне здивувати інтернет найдивнішим челенджем, справжні подвиги іноді залишаються за кадром. Але історія британця Карла Бушбі стала винятком. Він розпочав навколосвітню подорож ще 1998 року, задовго до появи TikTok та Instagram, і відтоді йде пішки вже 27 років. Про це пише Lad Bible.

Карл поставив собі за мету обійти земну кулю без використання механічного транспорту.

"Не повернуся додому, поки не дійду туди пішки", — пообіцяв він рідним тоді, наприкінці 90-х. І дотримав слова. Британець не використовував ні літаків, ні поїздів, ні машин.

Чоловік пройшов через Чилі, США, Росію, потім рушив до Азії і зараз прямує назад до Великої Британії Фото: Jam Press

За ці роки він пройшов через Чилі, США, Росію, потім вирушив до Азії та зараз прямує назад до Великої Британії. Бушбі, якому зараз 56 років, перетнув понад 30 000 миль (приблизно 48 000 км) і йому залишилося близько двох тисяч до дому. Можливо, фінальний етап доведеться подолати вплав через Ла-Манш.

Відео дня

Видання зазначає, що маршрут Карла припав на найбільші світові події. Поки чоловік продовжував свою подорож відбулися зміна тисячоліть, теракт 11 вересня, пандемія COVID-19. Вона також включала й небезпечні моменти: від перетину зони бойових дій до зіткнення з білим ведмедем. Минулого року він проплив 186 миль (приблизно 300 км) Каспійським морем, провівши на воді майже місяць.

Бушбі в Беринговій протоці у 2006 році Фото: Jam Press

Перші 15 років Карл подорожував без смартфона і карт Google. Лише у 2013 році він купив свій перший гаджет із сенсорним екраном. Сьогодні він веде TikTok-щоденник свого шляху і вже зібрав понад 350 000 підписників.

"За ці 27 років я зустрічав тільки найкраще. Це неймовірно", — зізнавався він в інтерв'ю CBS News.

Якщо темпи збережуться, Бушбі повернеться до Великої Британії вже до кінця наступного року. Але, як жартують його шанувальники, можливо, після цього він не затримається вдома надовго, адже життя там стало набагато дорожчим, ніж коли він йшов.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот підробив документи і літав без ліцензії. За даними джерел, порушник встиг здійснити десятки рейсів Європою, перевозячи сотні пасажирів.

Також стало відомо, що колишня стюардеса розкрила темний бік своєї роботи, через який її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення", від прищів до пари зайвих кілограмів, співробітників можуть тимчасово відстороняти від польотів.