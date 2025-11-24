Заброшенный дом в лесу пугает местных: один человек рискнул и зашел внутрь (фото)

Житель США обнаружил заброшенный дом во время прогулки по лесу. По его словам, он выглядел так, будто еще совсем недавно здесь жила большая, но природа не пожалела это место.

Дом был почти полностью скрыт среди деревьев, и с первого взгляда он казался заброшенным десятки лет. Об этом автор сообщения рассказал в Reddit.

Мужчина говорит, что внутри дома сохранились следы жизни, что делало его особенно загадочным. Кухня имела более новую раковину и смеситель, а также современную плиту, что контрастировало с атмосферой старого дома.

В комнате, где стоял стул за письменным столом, заметны были элементы, вероятно, из 90-х или начала 2000-х годов. Здесь же был цифровой термостат, который явно был установлен гораздо позже основного строения. Это давало ощущение, что кто-то ухаживал за домом до недавнего времени.

Входная дверь в заброшенный дом Фото: Reddit

Автор поста выразил удивление тем, почему семья покинула дом. Один из пользователей отметил, что дом был населенным в течение последних 20-30 лет, и это чувствовалось в деталях интерьера.

"По всему дому чувствуется 1950-е, — писал он. — Но некоторые небольшие обновления свидетельствуют, что он использовался недавно. Возможно, это была семья, которая жила здесь на протяжении поколений".

Подвал заброшенного дома Фото: Reddit

Пол из асбестовых плиток выглядел очаровательно в своем ретро-стиле, хотя и не был проблемой для проживания. Вся встроенная мебель 1950-х годов оставалась на месте, создавая впечатление, что это был именно семейный дом, построенный для одной семьи и с учетом ее потребностей.

Пользователь Reddit добавил, что можно представить себе, как одна хозяйка 1980-х могла бы терпеть все особенности дома, включая замечательную, хоть и необычно оформленную, гостиную или семейную комнату. Эти мелкие детали делали дом невероятно аутентичным и уютным, несмотря на его запущенность.

Исследователь также заметил некоторые обновления кухонной техники и мебели, которые, вероятно, были сделаны последним жильцом, но это не смогло скрыть ретро-атмосферу дома. Ощущение, что дом застрял в прошлом, создавало странную, почти ностальгическую атмосферу.

Гостиная и камин в заброшенном доме Фото: Reddit

В конце автор поста отметил, что такой дом — это как "машина времени", которая показывает эволюцию семейной жизни от 1950-х до начала 2000-х. Несмотря на заброшенность, дом рассказывал историю неизвестной семьи, которая жила здесь и оставила свои следы для тех, кто осмелится заглянуть внутрь.

