Покинутий будинок у лісі лякає місцевих: один чоловік ризикнув і зайшов усередину (фото)

Мешканець США виявив покинутий будинок під час прогулянки лісом. За його словами, він виглядав так, ніби ще зовсім нещодавно тут мешкала велика, але природа не пошкодувала це місце.

Будинок був майже повністю схований серед дерев, і з першого погляду він здавався закинутим десятки років. Про це автор допису розповів у Reddit.

Чоловік говорить, що Всередині будинку збереглися сліди життя, що робило його особливо загадковим. Кухня мала новішу раковину та змішувач, а також сучасну плиту, що контрастувало з атмосферою старого дому.

У кімнаті, де стояв стілець за письмовим столом, помітні були елементи, ймовірно, з 90-х чи початку 2000-х років. Тут же був цифровий термостат, який явно був встановлений набагато пізніше за основну будову. Це давало відчуття, що хтось доглядав будинок до нещодавнього часу.

Вхідні двері до покинутого будинку Фото: Reddit

Автор посту висловив здивування тим, чому сім’я залишила будинок. Один із користувачів зазначив, що будинок був населеним протягом останніх 20–30 років, і це відчувалося у деталях інтер’єру.

"По всьому будинку відчувається 1950-ті, — писав він. — Але деякі невеликі оновлення свідчать, що він використовувався нещодавно. Можливо, це була сім’я, яка жила тут протягом поколінь".

Підвал покинутого будинку Фото: Reddit

Підлога з азбестових плиток виглядала чарівно у своєму ретро-стилі, хоча й не була проблемою для проживання. Усі вбудовані меблі 1950-х років залишалися на місці, створюючи враження, що це був саме сімейний будинок, побудований для однієї родини та з урахуванням її потреб.

Користувач Reddit додав, що можна уявити собі, як одна господиня 1980-х могла б терпіти всі особливості дому, включно з чудовою, хоч і незвично оформленою, вітальнею чи сімейною кімнатою. Ці дрібні деталі робили будинок неймовірно автентичним і затишним, попри його занедбаність.

Дослідник також помітив деякі оновлення кухонної техніки та меблів, які, ймовірно, були зроблені останнім мешканцем, але це не змогло приховати ретро-атмосферу дому. Відчуття, що будинок застряг у минулому, створювало дивну, майже ностальгійну атмосферу.

Вітальня та комин у покинутому будинку Фото: Reddit

Наприкінці автор посту зауважив, що такий будинок — це як "машина часу", яка показує еволюцію сімейного життя від 1950-х до початку 2000-х. Попри закинутість, будинок розповідав історію невідомої сім’ї, яка жила тут і залишила свої сліди для тих, хто наважиться зазирнути всередину.

