Жених обвинил сестру в срыве свадьбы из-за ее "идиотского" поступка: что произошло

Один человек в США планировал оплатить задаток за локацию проведения торжества. Но сделал он это с помощью кредитки своей сестры, которую взял без ее ведома и спровоцировал скандал в семье.

Теперь будущий жених потерял желанные дату и место для свадьбы и обвиняет во всем свою сестру, которая немедленно заблокировала свою кредитку за поступок брата. Об этом она рассказала в посте в Reddit.

28-летняя женщина говорит, что ее младший брат, 25 лет, уже второй раз воспользовался ее карточкой. Впервые она позволила ему в 2024-м, когда у него "завис" дебет и он сразу вернул деньги.

Очевидно, мужчина тайно сохранил данные карты, а уже осенью 2025 года провел через нее оплату задатка за свадебную локацию на $1200 (почти 51 тыс. грн). Увидев значительный списанный платеж, сестра сначала решила, что это мошенничество.

И заметив имя брата в квитанции, позвонила ему с требованием объяснений. Жених заявил, что заплатил ее карточкой, "чтобы не потерять дату", а у них с невестой еще нет необходимой суммы. Он пообещал вернуть средства со следующей зарплаты.

Впоследствии прошло три недели, но до сих пор не было ни одного перевода. В конце концов женщина заблокировала карту и инициировала отмену транзакции, а заведение, где планировалась свадьба, сообщило жениху, что платеж "был отозван".

Тот разозлился и заявил, что сестра "испортила его свадьбу" и "приговорила его в глазах невесты". Семья же стала на сторону мужчины: родители уговаривали женщину "не драматизировать" и "оставить брата в покое", потому что тот якобы "не имел плохих намерений".

"Вот как думаете — правильно ли я поступила в этой ситуации, ведь теперь я не разговариваю ни с кем из семьи?" — завершила свое сообщение женщина.

Реакция сети

Комментаторы Reddit считают поступок женщины правильным.. По их словам, сестра поступила правильно, ведь брат совершил "спланированную кражу".

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Он год хранил чужие карточные данные и сознательно оплатил ими значительную сумму. Также стоит проверить историю транзакций — не пользовался ли брат ее картой и раньше";

"Ты оказала брату "услугу", отменив платеж. Ведь могла подать заявление о мошенничестве";

"А чего твой брат ожидал? Легких денег? Какой идиот";

"Это называется воровство".

