Наречений звинуватив сестру в зриві весілля через її "ідіотський" вчинок: що сталося

Один чоловік у США планував оплатити завдаток за локацію проведення урочистостей. Але зробив він це за допомогою кредитки своєї сестри, яку взяв без її відома та спровокував скандал у родині.

Тепер майбутній наречений втратив омріяні дату й місце для весілля та звинувачує у всьому свою сестру, яка негайно заблокувала свою кредитку за вчинок брата. Про це вона розповіла в пості в Reddit.

28-річна жінка говорить, що її молодший брат, 25 років, уже вдруге скористався її карткою. Уперше вона дозволила йому у 2024-му, коли в нього "завис" дебет і він одразу повернув гроші.

Вочевидь, чоловік потай зберіг дані картки, а вже восени 2025 року провів через неї оплату завдатку за весільну локацію на $1200 (майже 51 тис. грн). Побачивши значний списаний платіж, сестра спершу вирішила, що це шахрайство.

Та помітивши ім’я брата у квитанції, зателефонувала йому з вимогою пояснень. Наречений заявив, що заплатив її карткою, "щоб не втратити дату", а в них із нареченою ще немає необхідної суми. Він пообіцяв повернути кошти з наступної зарплати.

Сестра виявила, що брат фактично украв в неї кошти Фото: Freepik

Згодом минуло три тижні, але досі не було жодного переказу. Урешті жінка заблокувала картку та ініціювала скасування транзакції, а заклад, де планувалося весілля, повідомив нареченому, що платіж "було відкликано".

Той розлютився й заявив, що сестра "зіпсувала його весілля" і "приговорила його в очах нареченої". Родина ж стала на бік чоловіка: батьки вмовляли жінку "не драматизувати" та "дати брату спокій", бо той нібито "не мав поганих намірів".

"От як думаєте — чи правильно я вчинила в цій ситуації, адже тепер я не розмовляю ні з ким з родиною?" — завершила свій допис жінка.

Реакція мережі

Коментатори Reddit вважають вчинок жінки правильним.. За їхніми словами, сестра вчинила правильно, адже брат здійснив "сплановану крадіжку".

Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Він рік зберігав чужі карткові дані та свідомо оплатив ними значну суму. Також варто перевірити історію транзакцій — чи не користувався брат її карткою й раніше";

"Ти йому зробила братові "послугу", скасувавши платіж. Адже могла подати заяву про шахрайство";

"А чого твій брат очікував? Легких грошей? Який ідіот";

"Це називається крадіжка".

