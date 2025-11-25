"Не жалеем": семья продала все и отправилась в кругосветное путешествие с детьми (фото, видео)

Супруги Эмма и Тим Порторы из британского Линкольншира решили кардинально изменить свою жизнь. Причиной к тому стали бесконечные рабочие смены, счета и нехватка времени для детей, что превратило жизнь в "бег кругами".

Поэтому семья вместе с дочерьми Фрейей (11) и Робин (8) покинули Великобританию с билетами в одну сторону и теперь путешествуют по миру, совмещая работу, учебу и путешествия. Об этом сообщает WhatstheJam.

"Мы чувствовали, что только работаем, платим за жизнь и почти не видим детей", — вспоминает Эмма. Она работает как виртуальный ассистент и может выполнять работу из любой точки мира, а Тим стремился вырваться из изнурительного графика на ферме.

Пандемия стала переломным моментом: семья переосмыслила обыденность, а Эмма пережила тяжелый период со здоровьем. Дочери тоже стали ключом к решению. Младшая, Робин, плохо чувствовала себя в школьной системе. Старшая же, наоборот, долго не хотела перемен, но в 2022 году вдруг призналась, что тоже несчастлива в школе. Именно этот разговор дал старт плану.

Поэтому в 2023-м Порторы продали большинство вещей, сдали дом в аренду и вылетели в Таиланд. Они обещали детям: если через полгода кто-то захочет вернуться, они вернутся всей семьей.

Вместо этого они только продолжили маршрут — через Шри-Ланку, Сингапур, Малайзию, Вьетнам, Австралию, Китай, Марокко и Гонконг. Порторы живут в долгосрочных арендах, работают и учатся на ходу, двигаясь медленно.

Семья путешествует по миру и ни о чем не жалеет Фото: Instagram

"Теперь, когда у нас есть время, нет смысла гнаться за странами. Мы хотим жить в каждом месте, а не просто ставить галочки", — говорит Эмма.

Она работает 4-5 часов в будни, а дети учатся через опыт: клубы, общение с другими путешествующими семьями, исследование городов и природы. Супруги признаются, что тратят около 2 000 фунтов (почти 111 тыс. грн) в месяц — меньше, чем когда-то в Британии, но самое ценное — это качество жизни.

"У нас есть время. Мы видим детей каждый день. Мы можем остановиться у моря или жить там, где тепло, и это меняет все. Дом теперь там, где мы вместе. Перестаньте мечтать и начните составлять план. Мы тоже годами думали, что не сможем. А потом просто сделали шаг — и все стало возможным", — резюмирует британка.

