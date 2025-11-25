"Не шкодуємо": родина продала все та вирушила в навколосвітню подорож із дітьми (фото, відео)

Подружжя Емма та Тім Портори з британського Лінкольнширу вирішили кардинально змінити своє життя. Причиною до того стали нескінченні робочі зміни, рахунки та брак часу для дітей, що перетворило життя на "біг колами".

Тому сім'я разом із дочками Фреєю (11) та Робін (8) залишили Великобританію з квитками в один бік та тепер мандрують світом, поєднуючи роботу, навчання та подорожі. Про це повідомляє WhatstheJam.

"Ми відчували, що тільки працюємо, платимо за життя й майже не бачимо дітей", — згадує Емма. Вона працює як віртуальна асистентка й може виконувати роботу з будь-якої точки світу, а Тім прагнув вирватися з виснажливого графіка на фермі.

Пандемія стала переломним моментом: сім’я переосмислила буденність, а Емма пережила важкий період зі здоров’ям. Доньки теж стали ключем до рішення. Молодша, Робін, погано почувалася у шкільній системі. Старша ж, навпаки, довго не хотіла змін, але у 2022 році раптом зізналася, що теж нещаслива у школі. Саме ця розмова дала старт плану.

Тому у 2023-му Портори продали більшість речей, здали будинок в оренду та вилетіли до Таїланду. Вони обіцяли дітям: якщо через пів року хтось захоче повернутися, вони повернуться всією родиною.

Натомість вони лише продовжили маршрут — через Шрі-Ланку, Сінгапур, Малайзію, В’єтнам, Австралію, Китай, Марокко та Гонконг. Портори живуть у довгострокових орендах, працюють і навчаються на ходу, рухаючись повільно.

"Тепер, коли у нас є час, немає сенсу гнатися за країнами. Ми хочемо жити в кожному місці, а не просто ставити галочки", — каже Емма.

Вона працює 4–5 годин у будні, а діти вчаться через досвід: клуби, спілкування з іншими мандрівними сім’ями, дослідження міст і природи. Подружжя зізнається, що витрачає близько 2 000 фунтів (майже 111 тис. грн) на місяць — менше, ніж колись у Британії, але найцінніше — це якість життя.

"Ми маємо час. Ми бачимо дітей щодня. Ми можемо зупинитися біля моря чи жити там, де тепло, і це змінює все. Дім тепер там, де ми разом. Припиніть мріяти й почніть складати план. Ми теж роками думали, що не зможемо. А потім просто зробили крок — і все стало можливим", — резюмує британка.

