Жінка відправилась у "круїз для вдів": після цього її життя змінилось назавжди (фото)

Після втрати чоловіка Нікі, яка пережила найважчий період у своєму житті, знайшла несподіваний спосіб забути про все. Вона поїхала у "круїз для вдівців", щоб знову відчути опору під ногами.

Нікі, яка втратила чоловіка Енді після тривалої хвороби, розповіла про подорож, яка допомогла їй повернутися до життя. Як пише Daily Mail, жінка опинилася у повній самотності й довго не наважувалася на мандрівки, які раніше були невіддільною частиною сімейного життя.

Історія подружжя

Історія пари почалася ще у 2002 році. Вони одружилися на пляжі в Ямайці та виховували спільного сина — Фінна. Однак у 2017 році чоловік переніс серію тяжких серцевих нападів, після яких залишився прикутим до ліжка і потребував постійного догляду. У 2020-му він помер у віці 57 років.

Нікі відправилась у круїз для вдів Фото: Daily Mail

Нікі каже, що за час хвороби чоловіка намагалася підтримати сина подорожами до Disneyland, але після смерті партнера будь-яка поїздка стала болючим нагадуванням про втрату.

Відео дня

Спільнота вдівців

Підтримку жінка знайшла у спільнотах для вдівців. Саме там вперше прочитала про тематичний "widows cruise" — круїз, який об’єднує людей, що втратили своїх партнерів. Попри страхи, вона вирішила долучитися.

Мандрівники у круїзі Фото: The Daily Mail

40 учасників мандрівки зустріли її як давню знайому, а атмосфера на борту була теплою та щирою. За словами вдови, спілкування з людьми, які пережили горе, стало помічним: учасники ділилися спогадами, відпочивали, брали участь у заходах на кораблі та навіть танцювали до ранку.

Переосмислення життя

Жінка підкреслює, що цей досвід не про "забути" чи "рухатися далі", а про можливість рухатися вперед і вчитися жити по-новому. Після першої подорожі вона знову почала мандрувати — як сама, так і з сином, відвідуючи тематичні парки та місця, які були важливими для їхньої родини.

Жінка підкреслює, що цей досвід не про "забути" чи "рухатися далі" Фото: The Daily Mail

Нікі вірить, що світло все одно повертається навіть після найтемнішого періоду життя, а подорожі стали для неї способом знову відчути свободу.

