Женщина отправилась в "круиз для вдов": после этого ее жизнь изменилась навсегда (фото)

После потери мужа Ники, которая пережила самый тяжелый период в своей жизни, нашла неожиданный способ забыть обо всем. Она поехала в "круиз для вдовцов", чтобы снова почувствовать опору под ногами.

Ники, которая потеряла мужа Энди после продолжительной болезни, рассказала о путешествии, которое помогло ей вернуться к жизни. Как пишет Daily Mail, женщина оказалась в полном одиночестве и долго не решалась на путешествия, которые раньше были неотъемлемой частью семейной жизни.

История супругов

История пары началась еще в 2002 году. Они поженились на пляже в Ямайке и воспитывали общего сына — Финна. Однако в 2017 году мужчина перенес серию тяжелых сердечных приступов, после которых остался прикованным к постели и нуждался в постоянном уходе. В 2020-м он умер в возрасте 57 лет.

Ники отправилась в круиз для вдов Фото: Daily Mail

Ники говорит, что за время болезни мужа пыталась поддержать сына путешествиями в Disneyland, но после смерти партнера любая поездка стала болезненным напоминанием об утрате.

Сообщество вдовцов

Поддержку женщина нашла в сообществах для вдовцов. Именно там впервые прочитала о тематическом "widows cruise" — круизе, который объединяет людей, потерявших своих партнеров. Несмотря на страхи, она решила присоединиться.

Путешественники в круизе Фото: The Daily Mail

40 участников путешествия встретили ее как давнюю знакомую, а атмосфера на борту была теплой и искренней. По словам вдовы, общение с людьми, пережившими горе, стало полезным: участники делились воспоминаниями, отдыхали, участвовали в мероприятиях на корабле и даже танцевали до утра.

Переосмысление жизни

Женщина подчеркивает, что этот опыт не о "забыть" или "двигаться дальше", а о возможности двигаться вперед и учиться жить по-новому. После первого путешествия она снова начала путешествовать — как сама, так и с сыном, посещая тематические парки и места, которые были важны для их семьи.

Женщина подчеркивает, что этот опыт не о "забыть" или "двигаться дальше" Фото: The Daily Mail

Ники верит, что свет все равно возвращается даже после самого темного периода жизни, а путешествия стали для нее способом снова почувствовать свободу.

