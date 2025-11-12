Хвилина доброти — і все життя за ґратами: що ніколи не треба робити під час подорожі

Експертка з маркетингу у сфері туризму Любов Витяганець опублікувала попередження для мандрівників про небезпеку, яка може чекати просто в аеропорту. Вона розповіла, як звичайна "допомога" може перетворитися на фатальну помилку.

За її словами, у деяких країнах Південно-Східної Азії — зокрема в Малайзії, Сінгапурі, Таїланді та Індонезії — за контрабанду діє найвища міра покарання — смертна кара. Про це вона опублікувала допис в Instagram.

"Уявіть: до вас підходить втомлена людина й просить допомогти донести пакет до літака. Ви погоджуєтесь — і через десять годин вас зустрічають двоє у формі. У пакеті — заборонене. І пояснення "я не знав" не працює", — пише Витяганець.

Вона наголошує, що контрабандисти часто свідомо обирають "добрих" і довірливих людей, які не зможуть відмовити. На туристичних форумах можна знайти десятки історій, коли звичайні мандрівники опинялись у в’язницях лише через бажання допомогти.

"Справжня обережність — це не класти в сумку нічого, чого ти сам не відкривав. Жодних "передати до літака" чи "допомогти донести". Це не підозрілість — це зрілість", — підкреслила експертка.

Вона закликає туристів бути пильними та пам’ятати: жоден добрий вчинок не вартий життя, проведеного за ґратами.

