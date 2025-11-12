Минута доброты — и вся жизнь за решеткой: что никогда не надо делать во время путешествия

Эксперт по маркетингу в сфере туризма Любовь Витяганец опубликовала предупреждение для путешественников об опасности, которая может поджидать прямо в аэропорту. Она рассказала, как обычная "помощь" может превратиться в роковую ошибку.

По ее словам, в некоторых странах Юго-Восточной Азии — в частности в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии — за контрабанду действует высшая мера наказания — смертная казнь. Об этом она опубликовала сообщение в Instagram.

"Представьте: к вам подходит уставший человек и просит помочь донести пакет до самолета. Вы соглашаетесь — и через десять часов вас встречают двое в форме. В пакете — запрещенное. И объяснение "я не знал" не работает", — пишет Витяганец.

Она отмечает, что контрабандисты часто сознательно выбирают "добрых" и доверчивых людей, которые не смогут отказать. На туристических форумах можно найти десятки историй, когда обычные путешественники оказывались в тюрьмах только из-за желания помочь.

"Настоящая осторожность — это не класть в сумку ничего, чего ты сам не открывал. Никаких "передать в самолет" или "помочь донести". Это не подозрительность — это зрелость", — подчеркнула эксперт.

Она призывает туристов быть бдительными и помнить: ни один добрый поступок не стоит жизни, проведенной за решеткой.

