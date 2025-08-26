Как вычислить телефонных мошенников: эксперты назвали простые, но эффективные методы

Интернет-мошенники осваивают все новые и новые уровни коммуникации. Они атакуют пользователей с помощью звонков, электронных писем и текстовых сообщений. Но от злоумышленников можно защититься, если соблюдать несколько простых правил.

Мошенники часто массово рассылают сообщения – вроде бы правдоподобные, но содержащие подозрительные ссылки, пишет tomsguide.com. Наличие в тексте непонятной ссылки уже само по себе должно насторожить. Есть и еще несколько признаков, которые помогут опознать аферистов.

Ошибки в орфографии

Это один из самых явных признаков поддельного текстового сообщения. Орфография и грамматика почти всегда выдают злоумышленников, ведь большинство вредоносных сообщений написаны неграмотно.

Подозрительное любопытство

Еще один довольно надежный способ отличить фейковые текстовые сообщения от настоящих – проанализировать содержание самого текста. Легальные сообщения никогда не будут запрашивать информацию о вашем аккаунте или какую-либо другую личную информацию.

Незнакомый номер

Специалисты рекомендуют проверить номер телефонов, с которого было отправлено сообщение. Для начала поищите его в Google, чтобы проверить, зарегистрирован ли он вообще.

Также важно отметить, что официальные номера телефонов обычно состоят из определенного количества цифр. Это может меняться в зависимости от международных номеров, но чаще всего необычно длинный номер – это признак мошенничества. Еще никогда не передавайте и не передавайте никому отправленные вам одноразовые коды доступа.

Надо отметить, что современные мошенники научились клонировать номера, придавая им максимально официальный вид. С учетом этого лучше перестраховаться и никогда не переходить по ссылкам в сообщениях, какими бы они надежными ни казались. Вместо этого обратитесь непосредственно в компанию и войдите в систему с другого устройства. Всегда можно позвонить в свой банк, чтобы проверить, соответствует ли действительности информация в полученном сообщении.

А вообще, что касается сообщений, которые вы отправляете и получаете, то SMS-сообщениями лучше не пользоваться. Это устаревший формат, и, к тому же, у него есть проблемы с безопасностью.

Ранее стало известно, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Учтите, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие компании, которым вы доверяете.