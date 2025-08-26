Як вирахувати телефонних шахраїв: експерти назвали прості, але ефективні методи

Інтернет-шахраї освоюють все нові й нові рівні комунікації. Вони атакують користувачів за допомогою дзвінків, електронних листів і текстових повідомлень. Але від зловмисників можна захиститися, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Related video

Шахраї часто масово розсилають повідомлення — начебто правдоподібні, але такі, що містять підозрілі посилання, пише tomsguide.com. Наявність у тексті незрозумілого посилання вже сама по собі має насторожити. Є й ще кілька ознак, які допоможуть упізнати аферистів.

Помилки в орфографії

Це одна з найбільш явних ознак підробленого текстового повідомлення. Орфографія та граматика майже завжди видають зловмисників, адже більшість шкідливих повідомлень написані неграмотно.

Підозріла цікавість

Ще один досить надійний спосіб відрізнити фейкові текстові повідомлення від справжніх — проаналізувати зміст самого тексту. Легальні повідомлення ніколи не будуть запитувати інформацію про ваш акаунт або будь-яку іншу особисту інформацію.

Незнайомий номер

Фахівці рекомендують перевірити номер телефонів, з якого було надіслано повідомлення. Для початку пошукайте його в Google, щоб перевірити, чи зареєстрований він взагалі.

Також важливо зазначити, що офіційні номери телефонів зазвичай складаються з певної кількості цифр. Це може змінюватися залежно від міжнародних номерів, але найчастіше незвично довгий номер — це ознака шахрайства. Ще ніколи не передавайте і не передавайте нікому надіслані вам одноразові коди доступу.

Треба зазначити, що сучасні шахраї навчилися клонувати номери, надаючи їм максимально офіційного вигляду. З огляду на це краще перестрахуватися і ніколи не переходити за посиланнями в повідомленнях, якими б вони надійними не здавалися. Натомість зверніться безпосередньо до компанії та увійдіть у систему з іншого пристрою. Завжди можна зателефонувати до свого банку, щоб перевірити, чи відповідає дійсності інформація в отриманому повідомленні.

А взагалі, що стосується повідомлень, які ви надсилаєте та отримуєте, то SMS-повідомленнями краще не користуватися. Це застарілий формат, і, до того ж, у нього є проблеми з безпекою.

Раніше стало відомо, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Врахуйте, що аферисти можуть вміло маскуватися під банки або інші компанії, яким ви довіряєте.