Мужчина уронил камеру на дно океана и заметил существо, которое никто не смог опознать

Видео было снято на глубине около 200 метров. Камера, прикрепленная к приманке, показала хищных угрей, паукообразных крабов и даже бородатого огненного червя.

Роликом поделился блогер Барни Дилларстоуном на своем YouTube канале. Во время исследования глубины он запечатлел существо, которое морские биологи не смогли опознать.

Океаны до сих пор остаются одной из самых неизученных областей планеты. Около 70% поверхности Земли покрыто водой, но лишь 27% морского дна нанесено на карту. А глубоководные участки, по оценкам специалистов, исследованы всего на 0,001 процента. Поэтому каждое погружение, где камера касается темноты, может принести что-то по-настоящему неожиданное.

Именно так произошло с создателем контента Барни Дилларстоуном. Во время исследования глубины у побережья Бали он запечатлел существо, которое морские биологи не смогли идентифицировать.

Відео дня

Видео было снято на глубине около 200 метров. Камера, прикрепленная к приманке, показала хищных угрей, паукообразных крабов и даже бородатого огненного червя.

Но главным открытием стал глубоководный скат — хвостокол. И именно он поставил экспертов в тупик.

Хвостоколы являются редкими глубоководными жителями Фото: YouTube

Хвостоколы являются редкими глубоководными жителями, распространенными в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако, как пояснил Дилларстоун, этот вид не должен обитать в Индонезии. Тем более что:

яванский хвостокол считается вымершим;

хвостоколы Кай известны лишь по двум молодым особям, найденным у восточной Индонезии.

То есть появление такого ската в водах Бали невозможно или же меняет прежнюю картину мира. После публикации видео Дилларстоун отправил кадры морским биологам, однако обсуждения ни к чему не привели.

"Ответ был такой: мы понятия не имеем. Возможно, это новый для науки вид. Такое случается не каждый день", — рассказал блогер.

Он также добавил, что учитывая, что две трети океанических видов до сих пор не идентифицированы, находка Дилларстоуна может быть лишь вершиной огромного айсберга. Под толщей воды могут скрываться существа, которых человек еще никогда не видел и каждое новое погружение способно переписать историю морской биологии.

Ранее Фокус сообщал, что в реке поймали огромную рыбу весом 300 килограммов. Из-за огромного веса и ширины размах плавников пришлось более двух часов слаженно вытаскивать гиганта на берег.

Также стало известно, что мужчина поймал в реке хищника весом 34 кг. 48-летний рыбак из Великобритании Гэри Ньюман поймал одну из самых опасных и редких пресноводных рыб мира, известную своими зубами, сопоставимыми с клыками большой белой акулы.