Чоловік упустив камеру на дно океану і помітив істоту, яку ніхто не зміг упізнати

Відео було знято на глибині близько 200 метрів. Камера, прикріплена до приманки, показала хижих вугрів, павукоподібних крабів і навіть бородатого вогняного хробака.

Роликом поділився блогер Барні Ділларстоун на своєму YouTube каналі. Під час дослідження глибини він зафіксував істоту, яку морські біологи не змогли впізнати.

Океани досі залишаються однією з найбільш невивчених областей планети. Близько 70% поверхні Землі вкрито водою, але лише 27% морського дна нанесено на карту. А глибоководні ділянки, за оцінками фахівців, досліджені лише на 0,001 відсотка. Тому кожне занурення, де камера торкається темряви, може принести щось по-справжньому несподіване.

Саме так сталося з творцем контенту Барні Ділларстоуном. Під час дослідження глибини біля узбережжя Балі він зафіксував істоту, яку морські біологи не змогли ідентифікувати.

Але головним відкриттям став глибоководний скат — хвостокол. І саме він поставив експертів у глухий кут.

Хвостоколи є рідкісними глибоководними мешканцями Фото: YouTube

Хвостоколи є рідкісними глибоководними жителями, поширеними в Індо-Тихоокеанському регіоні. Однак, як пояснив Ділларстоун, цей вид не повинен мешкати в Індонезії. Тим паче що:

яванський хвостокол вважається вимерлим;

хвостоколи Кай відомі лише за двома молодими особинами, знайденими у східній Індонезії.

Тобто поява такого ската у водах Балі неможлива або ж змінює колишню картину світу. Після публікації відео Ділларстоун відправив кадри морським біологам, однак обговорення ні до чого не призвели.

"Відповідь була така: ми поняття не маємо. Можливо, це новий для науки вид. Таке трапляється не щодня", — розповів блогер.

Він також додав, що враховуючи, що дві третини океанічних видів досі не ідентифіковані, знахідка Ділларстоуна може бути лише вершиною величезного айсберга. Під товщею води можуть ховатися істоти, яких людина ще ніколи не бачила і кожне нове занурення здатне переписати історію морської біології.

