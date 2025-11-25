Потерянная кошка вернулась домой спустя 10 лет: где она была все время (видео)

Пропавшая десять лет назад кошка вернулась к своим владельцам благодаря микрочипу. Приют города Монклер (США) поделился трогательными кадрами встречи.

Семья из Нью-Джерси, чей котенок сбежал через открытое окно, воссоединилась со своим любимым питомцем спустя 10 лет благодаря микрочипу. Об этом пишет UPI.

Представители приюта для животных города Монклер сообщили в социальных сетях, что недавно один из местных жителей принес бездомную кошку, и сотрудники просканировали животное на наличие микрочипа.

С его помощью они смогли идентифицировать кошку, а после звонка ее владельцам стало понятно, что она пропала без вести целых десять лет назад.

"Десять лет назад одна семья взяла из приюта двух котят. Вскоре после этого один из них выскользнул через окно и исчез. Эта семья долго искала. Они расклеили объявления, обзвонили все приюты, поговорили с соседями. Все сделали правильно", — говорилось в посте.

Приют поделился кадрами счастливой встречи в соцсетях, а новость быстро подхватили американские СМИ.

"Микрочипы имеют значение. Они работают. И иногда они возвращают потерянного члена семьи домой, независимо от того, сколько времени прошло", — написали сотрудники приюта.

