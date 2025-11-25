Загублена кішка повернулася додому через 10 років: де вона була весь час (відео)

Зникла десять років тому кішка повернулася до своїх власників завдяки мікрочипу. Притулок міста Монклер (США) поділився зворушливими кадрами зустрічі.

Сім'я з Нью-Джерсі, чиє кошеня втекло через відчинене вікно, возз'єдналася зі своїм улюбленим улюбленцем через 10 років завдяки мікрочипу. Про це пише UPI.

Представники притулку для тварин міста Монклер повідомили в соціальних мережах, що нещодавно один із місцевих мешканців приніс безпритульну кішку, і співробітники просканували тварину на наявність мікрочипа.

З його допомогою вони змогли ідентифікувати кішку, а після дзвінка її власникам стало зрозуміло, що вона зникла безвісти цілих десять років тому.

"Десять років тому одна сім'я взяла з притулку двох кошенят. Незабаром після цього одне з них вислизнуло через вікно і зникло. Ця сім'я довго шукала. Вони розклеїли оголошення, обдзвонили всі притулки, поговорили з сусідами. Усе зробили правильно", — йшлося в пості.

Відео дня

Притулок поділився кадрами щасливої зустрічі в соцмережах, а новину швидко підхопили американські ЗМІ.

"Мікрочіпи мають значення. Вони працюють. І іноді вони повертають втраченого члена сім'ї додому, незалежно від того, скільки часу минуло", — написали співробітники притулку.

