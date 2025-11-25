Владелец Боинга с "особыми" двигателями забыл о самолете на целых 12 лет (фото)

Старый самолет Boeing 737-200 простоял на аэродроме индийской Колкаты более 13 лет без присмотра. Но буквально недавно владелец воздушного судна India Air вспомнил, что владеет этим судном, но там говорят, что не знали об этом.

На днях самолет перевезли в город Бангалору, где теперь его будут использовать для обучения инженеров по обслуживанию самолетов. Об этом сообщает издание Times of India.

Журналисты указывают, что судно простояло на юго-восточном краю аэропорта с 2012 года и было одним из 14 списанных самолетов, которые за последние пять лет освободили место для нового ангара. Однако курьезности ситуации добавляет тот факт, что авиаперевозчик даже не знал, что владеет этим самолетом.

В Air India утверждают, что он "исчез с учета во время процесса приватизации". Кроме того, самолет, как оказалось, выставили на продажу с очень дорогими и качественными двигателями марки Pratt & Whitney, что было единственным таким случаем среди всех списанных самолетов.

Самолет Boeing 737-200 простоял под открытым небом 12 лет

Самолет Boeing 737-200, который имел позывной VT-EHH, присоединился к флоту Indian Airlines в 1982 году, затем арендовался Alliance Air (1998), а в 2007 его вернули для грузовых перевозок. Через пять лет судно вывели из эксплуатации.

За время пребывания Калькуттский аэропорт получил почти 3,6 млн грн за парковку самолета в течение 13 лет. Сейчас решается вопрос с оплатой средств за "стоянку" судна за этот промежуток времени.

Сейчас, как указывают СМИ, на территории Калькутты сейчас остаются только два списанных самолета ATR. После истории со старым Боингом планируется провести проверку владельцев судов, чтобы не повторилась история с раритетом авиаперелетов.

