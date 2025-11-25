Власник Боїнга з "особливими" двигунами забув про літак на цілих 12 років (фото)

Старий літак Boeing 737-200 простояв на аеродромі індійської Колкати понад 13 років без нагляду. Але буквально недавно власник повітряного судна India Air згадав, що володіє цим судном, але там говорять, що не знали про це.

Днями літак перевезли до міста Бангалору, де тепер його використовуватимуть для навчання інженерів з обслуговування літаків. Про це повідомляє видання Times of India.

Журналісти вказують, що судно простояло на південно-східному краю аеропорту з 2012 року та було одним із 14 списаних літаків, що за останні п’ять років звільнили місце для нового ангару. Однак курйозності ситуації додає той факт, що авіаперевізник навіть не знав, що володіє цим літаком.

В Air India стверджують, що він "зник з обліку під час процесу приватизації". Крім того, літак, як виявилося, виставили на продаж із дуже дорогими та якісними двигунами марки Pratt & Whitney, що було єдиним таким випадком серед усіх списаних літаків.

Літак Boeing 737-200 простояв під відкритим небом 12 років

Літак Boeing 737-200, який мав позивний VT-EHH, приєднався до флоту Indian Airlines у 1982 році, потім орендувався Alliance Air (1998), а в 2007 його повернули для вантажних перевезень. Через п'ять років судно вивели з експлуатації.

За час перебування Калькуттський аеропорт отримав майже 3,6 млн грн за паркування літака протягом 13 років. Наразі вирішується питання з оплатою коштів за "стоянку" судна за цей проміжок часу.

Наразі, як вказують ЗМІ, на території Калькутти зараз залишаються лише два списані літаки ATR. Після історії зі старим Боїнгом планується провести перевірку власників суден, аби не повторилася історія з раритетом авіаперельотів.

