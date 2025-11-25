"Страх держал": женщина ушла от мужа-военного и отправилась в мировое турне (фото)

После 22 лет брака и жизни как военная жена американка Эми поняла, что мечты о путешествиях и изменении жизни с мужем не стали реальностью. Поэтому она решила поставить себя на первое место и сделала несколько важных шагов.

Женщина говорит, что всю свою взрослую жизнь она посвятила поддержке мужа и семьи, надеясь, что после его выхода на пенсию они вместе будут путешествовать по миру. Об этом она рассказала Bussiness Insider.

В 2018 году муж он ушел на пенсию, ее избранник не захотел ничего менять. Поэтому брак распался, Эми оказалась одна, с разбитым сердцем и чувством потери.

Она говорит, что именно трах держал ее в браке — она выросла в токсичной семье, не имела контакта с близкими, поэтому боялась остаться совсем одна. Она решила развестись в феврале 2022 года, переехала на Гавайи, где проводила время с недавно овдовевшей женщиной, и дала себе год на восстановление и познание себя.

"Страх держал меня в браке, пока боль от того, чтобы оставаться, не стала больше страха уйти", — вспоминает Эми.

Эми решила изменить свою жизнь Фото: bussines insider

В течение года Эми занималась терапией, много читала, поддерживала дружеские связи с другими женщинами и оставалась на связи с сыновьями через видеозвонки и визиты. Она работала над тем, чтобы перестать ставить всех остальных на первое место, научиться ценить собственные потребности и понять, кто она есть вне брака.

Конец 2022 года принес новое стремление — путешествовать. 31 декабря Эми купила билет на самостоятельную поездку в Бангкок, имея небольшие сбережения, но большое желание увидеть мир.

Первой остановкой стал Таиланд. В Бангкоке ее захватили местная кухня, храмы, студия массажа и ощущение абсолютной свободы. Эми говорит, что впервые путешествовала только для себя, не подстраиваясь под чьи-то желания.

Второй остановкой стал Вьетнам. В Ханое Эми поразила хаотичная, но чарующая атмосфера города, а разрушенные во время войны руины, показанные местным гидом, заставили ее задуматься о стойкости и силе восстановления.

Эми побывала в нескольких странах и смогла полноценно отдохнуть Фото: bussines insider

Она поняла, что город оживает благодаря силе воли его жителей, и в маленьком смысле делала то же самое, что и они — начинала жизнь заново. Путешествие завершилось круизом и каякингом на бухте Халонг, где спокойствие и серая погода дали время для размышлений.

Эми поняла, что она не просто мечтала о приключениях — она их осуществила, доказав и себе, и сыну, что способна на новую жизнь. Вернувшись домой на Гавайи, Эми решила закончить "год паузы" и возобновить карьеру фрилансера как писательница и редактор книг.

"Теперь я живу на своих условиях — с собственными правилами, собственным ритмом и собственными мечтами", — резюмирует американка.

Реакция соцсетей

В комментариях к этому сообщению женщины вспыхнула дискуссия между пользователями, которые поделились на два лагеря. Одни полностью понимали и поддерживали решение Эми, тогда как вторые — обвиняли ее в лицемерии.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Я ее знаю. Эта женщина была настоящей пиявкой и причиной, по которой мой друг остался в армии, хотя хотел уйти. Семья считала ее эгоистичной: она жила у его родителей, пока он служил, а они тянули на себе все. Брак развалился из-за ее эгоизма и его обиды";

"Она напоминает мою бывшую: долги, манипуляции и то, как она забрала детей и уехала. Я выплатил ее 40 тысяч долга и пошел дальше, а она уже дважды развелась. Я же имею стабильный брак 24 года — разница говорит сама за себя";

"Она намеренно обходит детали развода, заметили? Неясно, кто реально инициировал разрыв, и вполне возможно, что его версия событий кардинально отличается";

"Она просто ждала его ухода в отставку, чтобы получить половину пенсии. Ее "годы несчастья" — это ее выбор, потому что могла уйти раньше. Я видел много подобных историй — ждала только денег".

