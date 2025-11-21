Украинка сбежала от всего мира и живет за Полярным кругом, где нет света (фото)

Украинка Надя Очарована рассказала о том, как ей живется в Арктике за Полярным кругом. Там она наслаждается природой как можно дальше от цивилизаций и суеты.

Девушка утверждает, что нашла внутреннее равновесие и спокойствие. В своем блоге она делится впечатлениями от жизни без суеты больших городов. В одном из своих видео путешественница показала норвежском хитте — традиционный домик, расположенный у побережья. Как живется девушке во время полярной ночи, — читайте в материале Фокуса.

Жизнь в Арктике

"Солнце зашло только вчера, поэтому мы на очень ранней стадии темного сезона. Сейчас мы еще можем видеть немного дневного света. Скоро все дни сольются в один. Звезды приходят ко мне на завтрак, а ко времени, когда наступает обед, уже совсем темно", — рассказывает она.

Далее она демонстрирует кадры, отснятые в течение дня.

Відео дня

"Вот это не солнце, а эхо, — последняя часть света. До конца месяца мы будем жить в полной темноте круглосуточно. Я стараюсь максимально использовать это время. Оно дается, чтобы глубоко погрузиться в работу, чтобы внешние картинки не отвлекали от работы. Я обожаю это время. Люди ездят на темные ретриты, чтобы познать себя, а здесь сидишь в полярном сиянии бесплатно", — добавляет автор видео.

Что пишут люди?

В комментариях зрители начали шутить. Мол, в украинских городах также полярная ночь, но по другой причине.

"А я живу в Днепре, и у нас сейчас тоже полярная ночь. Только неизвестно, сколько она будет продолжаться";

Хитте внутри Фото: TikTok

"Ваши видео очень интересны. Благодаря таким блогам можно узнать лучше мир";

"Обожаю".

Один из зрителей написал: "Посмотреть, наверное, интересно, но жить нет, такое уже".

