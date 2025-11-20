Девушка сделала пародию на людей, которые приезжают из города в село (видео)

Блогер Виталина Кот сняла забавную пародию на жителей городов, которые приезжают в село. В новом ролике она с иронией показала, как городской человек может воспринимать сельские реалии как модные тренды и урбанистические концепции.

На видео девушка рассматривает уличный туалет и называет его "очень концептуальным", добавляя английское "amazing" ("удивительный"). Далее она ест сливы прямо с дерева и комментирует: "классная концепция, вау".

Фотозона и матч

Попав на огород с тыквами, блогерша шутит, что не знала о подготовке села к Хэллоуину и считает это "очень тематично". Местных жителей она называет "pet-friendly" и "eco-friendly".

В одном из моментов она спрашивает, у каких барист можно заказать матча, на что слышит, что в селе есть только "мак-кофе".

Бункер и Николас Карма

Зайдя в сельский подвал, где хранят продукты, девушка интересуется: "это бункер как у миллиардеров?", а домашние закрутки называет "крафтовыми".

Відео дня

Также она в шутку спрашивает, где Николас Карма, ведь никто не оценивает ее аутфит.

Ролик быстро начал набирать популярность в сети и получил положительные комментарии за остроумный и точный юмор.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогеры показали, как выглядит самая изолированная деревня в мире. В сети пользователи говорили о жутких и неприятных ощущениях от увиденных локаций.

Посреди Карпат нашли село, которого нет на картах. Когда-то в населенном пункте насчитывали 29 дворов — их построили крестьяне, которые сбежали в горы от господского гнета. Сейчас в живописном уголке посреди гор живут только сестры Бряник.

Кроме того, Фокус писал, чем село Пиков в Винницкой области удивляет туристов.