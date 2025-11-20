Дівчина зробила пародію на людей, які приїздять з міста в село (відео)
Блогерка Віталіна Кот зняла кумедну пародію на мешканців міст, які приїжджають у село. У новому ролику вона з іронією показала, як міська людина може сприймати сільські реалії як модні тренди та урбаністичні концепції.
На відео дівчина розглядає вуличний туалет і називає його "дуже концептуальним", додаючи англійське "amazing" ("дивовижний"). Далі вона їсть сливи просто з дерева й коментує: "класна концепція, вау".
Фотозона та матча
Потрапивши на город із гарбузами, блогерка жартує, що не знала про підготовку села до Геловіна і вважає це "дуже тематично". Місцевих мешканців вона називає "pet-friendly" і "eco-friendly".
В одному з моментів вона питає, у яких барист можна замовити матчу, на що чує, що в селі є лише "мак-кофе".
Бункер і Ніколас Карма
Зайшовши в сільський підвал, де зберігають продукти, дівчина цікавиться: "це бункер як у мільярдерів?", а домашні закрутки називає "крафтовими".
Також вона жартома питає, де Ніколас Карма, адже ніхто не оцінює її аутфіт.
Ролик швидко почав набирати популярність у мережі та отримав позитивні коментарі за дотепний та точний гумор.
