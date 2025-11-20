Дівчина зробила пародію на людей, які приїздять з міста в село (відео)

Блогерка Віталіна Кот зняла кумедну пародію на мешканців міст, які приїжджають у село. У новому ролику вона з іронією показала, як міська людина може сприймати сільські реалії як модні тренди та урбаністичні концепції.

На відео дівчина розглядає вуличний туалет і називає його "дуже концептуальним", додаючи англійське "amazing" ("дивовижний"). Далі вона їсть сливи просто з дерева й коментує: "класна концепція, вау".

Фотозона та матча

Потрапивши на город із гарбузами, блогерка жартує, що не знала про підготовку села до Геловіна і вважає це "дуже тематично". Місцевих мешканців вона називає "pet-friendly" і "eco-friendly".

В одному з моментів вона питає, у яких барист можна замовити матчу, на що чує, що в селі є лише "мак-кофе".

Бункер і Ніколас Карма

Зайшовши в сільський підвал, де зберігають продукти, дівчина цікавиться: "це бункер як у мільярдерів?", а домашні закрутки називає "крафтовими".

Відео дня

Також вона жартома питає, де Ніколас Карма, адже ніхто не оцінює її аутфіт.

Ролик швидко почав набирати популярність у мережі та отримав позитивні коментарі за дотепний та точний гумор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогери показали, як виглядає найізольованіше село в світі. У мережі користувачі говорили про моторошні та неприємні відчуття від побачених локацій.

Посеред Карпат знайшли село, якого немає на мапах. Колись у населеному пункті налічували 29 дворів — їх збудували селяни, які втекли у гори від панського гніту. Зараз у мальовничому куточку посеред гір живуть тільки сестри Бряник.

Крім того, Фокус писав, чим село Пиків на Вінниччині дивує туристів.