Українка втекла від всього світу й живе за Полярним колом, де нема світла (фото)

Українка Надя Очарована розповіла про те, як їй живеться в Арктиці за Полярним колом. Там вона насолоджується природою якомога далі від цивілізацій та метушні.

Дівчина стверджує, що знайшла внутрішню рівновагу та спокій. У своєму блозі вона ділиться враженнями від життя без метушні великих міст. В одному зі своїх відео мандрівниця показала норвезький хітте — традиційний будиночок, розташований біля узбережжя. Як живеться дівчині під час полярної ночі, — читайте у матеріалі Фокусу.

Життя в Арктиці

"Сонце зайшло лише вчора, тож ми на дуже ранній стадії темного сезону. Зараз ми ще можемо бачити трохи денного світла. Скоро всі дні зіллються в один. Зірки приходять до мене на сніданок, а до часу, коли настає обід, вже зовсім темно", — розповідає вона.

Далі вона демонструє кадри, відзняті протягом дня.

Відео дня

"Ось це не сонце, а відлуння, — остання частина світла. До кінця місяця ми будемо жити в повній темряві цілодобово. Я намагаюся максимально використати цей час. Він дається, щоб глибоко зануритися в роботу, щоб зовнішні картинки не відволікали від праці. Я обожнюю цей час. Люди їздять на темні ретрити, щоб пізнати себе, а тут сидиш у полярному сяйві безкоштовно", — додає авторка відео.

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі почали жартувати. Мовляв, в українських містах також полярна ніч, але з іншої причини.

"А я живу в Дніпрі, і у нас зараз теж полярна ніч. Тільки невідомо, скільки вона буде продовжуватись";

Хітте всередині Фото: TikTok

"Ваші відео дуже цікаві. Завдяки таким блогам можна дізнатись краще світ";

"Обожнюю".

Один з глядачів написав: "Подивитися, напевно, цікаво, але жити ні, таке уже".

