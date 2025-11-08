Жінка порівняла ціни в Іспанії та Україні: "Ніколи цього не робіть"

Українка, яку звуть Юлія, веде власний блог про переїзд, життя та атмосферу в Іспанії, куди вона переїхала. Нещодавно вона вирішила провести невеличкий соціальний експеримент, порівнявши ціни в країні ЄС та на Батьківщині.

У відео під назвою "Порівнюємо ціни на продукти в Іспанії та Україні" жінка зізнається, що наразі проживає у Валенсії. Результатами свого експерименту вона ділиться в TikTok.

"Порівнюємо ціни на продукти в Іспанії та Україні. Перше — це банани. Тут вони по 1,35 євро (приблизно 66 грн). В Україні ціна схожа — близько 63 грн. Авокадо також вартує майже стільки ж: 5,20 євро (253 грн) та 220 грн відповідно", — розповідає Юлія в кадрі, зазначаючи, що це дивно, адже в Україні авокадо імпортні, а там вони ростуть.

Далі блогерка порівняла ціни на каві:

Ківі: 206 грн (у перерахунку на наші гроші) за кілограм — в Іспанії, 100 грн — в Україні;

Помідори: 102 грн в Іспанії, 90 грн — в Україні;

Ананаси: 95 грн і 90 грн відповідно;

Апельсини в Іспанії коштують майже так само, як і в Україні Фото: TikTok

Апельсини: 115 грн і 80 грн;

Яблука: 102 грн і 35 грн.

"Дуже часто чула, що помідори в Іспанії не мають смаку, але ні. Вони мають такий самий смак, як і в Україні… Як ви вважаєте, тут продукти дорогі відносно українських цін чи ні?" — запитала авторка у підписників.

"Мінімальна зп в Іспанії 1380 євро! Мінімальна зп в Україні 165! Ось і вся різниця";

"Ніколи цього не робіть. Різні країни, різна ситуація, бюджет країни, війна і т.д. Якщо вам подобається Іспанія, це ваш вибір. В Україні є кращі продукти по якості й асортименту. Все не однозначно. Там матеріальні речі, в Україні ні з чим не зрівняти дружбу і сфери послуг. Ніхто так не святкує свята, як в нашій Україні. Ми з нічого можемо зробити все";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Фрукти чи продукти?? Ти про одні фрукти даєш інформацію. Продукти — це і м'ясо, і молоко, і хліб, і овочі, а не одні банани";

"Де в Україні яблука по 35?";

"Краще порівняйте м'ясо, рибу, молоко, олію, хліб і т.д. А то авокадо й ананас мені, наприклад, і даром не цікаво".

