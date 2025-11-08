Женщина сравнила цены в Испании и Украине: "Никогда этого не делайте"

Украинка, которую зовут Юлия, ведет собственный блог о переезде, жизни и атмосфере в Испании, куда она переехала. Недавно она решила провести небольшой социальный эксперимент, сравнив цены в стране ЕС и на Родине.

В видео под названием "Сравниваем цены на продукты в Испании и Украине" женщина признается, что сейчас проживает в Валенсии. Результатами своего эксперимента она делится в TikTok.

"Сравниваем цены на продукты в Испании и Украине. Первое — это бананы. Здесь они по 1,35 евро (примерно 66 грн). В Украине цена похожа — около 63 грн. Авокадо также стоит почти столько же: 5,20 евро (253 грн) и 220 грн соответственно", — рассказывает Юлия в кадре, отмечая, что это странно, ведь в Украине авокадо импортные, а там они растут.

Далее блогерша сравнила цены на кофе:

Киви: 206 грн (в пересчете на наши деньги) за килограмм — в Испании, 100 грн — в Украине;

Помидоры: 102 грн в Испании, 90 грн — в Украине;

Ананасы: 95 грн и 90 грн соответственно;

Відео дня

Апельсины в Испании стоят почти так же, как и в Украине Фото: TikTok

Апельсины: 115 грн и 80 грн;

Яблоки: 102 грн и 35 грн.

"Очень часто слышала, что помидоры в Испании не имеют вкуса, но нет. Они имеют такой же вкус, как и в Украине... Как вы считаете, здесь продукты дорогие относительно украинских цен или нет?" — спросила автор у подписчиков.

"Минимальная зп в Испании 1380 евро! Минимальная зп в Украине 165! Вот и вся разница";

"Никогда этого не делайте. Разные страны, разная ситуация, бюджет страны, война и т.д. Если вам нравится Испания, это ваш выбор. В Украине есть лучшие продукты по качеству и ассортименту. Все неоднозначно. Там материальные вещи, в Украине ни с чем не сравнить дружбу и сферы услуг. Никто так не празднует праздники, как в нашей Украине. Мы из ничего можем сделать все";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Фрукты или продукты?" Ты об одних фруктах даешь информацию. Продукты — это и мясо, и молоко, и хлеб, и овощи, а не одни бананы";

"Где в Украине яблоки по 35?";

"Лучше сравните мясо, рыбу, молоко, масло, хлеб и т.д. А то авокадо и ананас мне, например, и даром не интересно".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

А вот 34-летняя Рэйчел Баучер из Саутгемптона, Великобритания, во время обычного шопинга в супермаркете Costco наткнулась на настоящее золото, которое продавалось в отделе с элитными товарами.

Блогер и предпринимательница София Ванивская в рамках эксперимента сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Девушка была поражена, когда начала подводить итоги.