"Страх тримав": жінка пішла від чоловіка-військового і вирушила у світове турне (фото)

Після 22 років шлюбу і життя як військова дружина американка Емі зрозуміла, що мрії про подорожі та зміну життя з чоловіком не стали реальністю. Тому вона вирішила поставити себе на перше місце і зробила кілька важливих кроків.

Жінка говорить, що все своє доросле життя вона присвятила підтримці чоловіка та родини, сподіваючись, що після його виходу на пенсію вони разом подорожуватимуть світом. Про це вона розповіла Bussiness Insider.

У 2018 році чоловік він пішов на пенсію, її обранець не захотів нічого міняти. Тому шлюб розпався, Емі опинилася сама, із розбитим серцем і почуттям втрати.

Вона говорить, що саме трах тримав її в шлюбі — вона виросла у токсичній родині, не мала контакту з близькими, тож боялася залишитися зовсім одна. Вона вирішила розлучитися у лютому 2022 року, переїхала до Гаваїв, де проводила час із недавно овдовілою жінкою, і дала собі рік на відновлення та пізнання себе.

"Страх тримав мене в шлюбі, поки біль від того, щоб залишатися, не став більшим за страх піти", — згадує Емі.

Емі вирішила змінити своє життя Фото: bussines insider

Протягом року Емі займалася терапією, багато читала, підтримувала дружні зв’язки з іншими жінками та залишалася на зв’язку з синами через відеодзвінки та візити. Вона працювала над тим, щоб перестати ставити всіх інших на перше місце, навчитися цінувати власні потреби і зрозуміти, хто вона є поза шлюбом.

Кінець 2022 року приніс нове прагнення — подорожувати. 31 грудня Емі купила квиток на самостійну поїздку до Бангкока, маючи невеликі заощадження, але велике бажання побачити світ.

Першою зупинкою стала Таїланд. У Бангкоку її захопили місцева кухня, храми, студія масажу та відчуття абсолютної свободи. Емі каже, що вперше подорожувала лише для себе, не підлаштовуючись під чиїсь бажання.

Другою зупинкою став В’єтнам. У Ханої Емі вразила хаотична, але чарівна атмосфера міста, а зруйновані під час війни руїни, показані місцевим гідом, змусили її замислитися про стійкість і силу відновлення.

Емі побувала в кількох країнах і змогла повноцінно відпочити Фото: bussines insider

Вона зрозуміла, що місто оживає завдяки силі волі його жителів, і у маленькому сенсі робила те ж саме, що й вони — починала життя заново. Подорож завершилася круїзом та каякінгом на бухті Халонг, де спокій і сіра погода дали час для роздумів.

Емі зрозуміла, що вона не просто мріяла про пригоди — вона їх здійснила, довівши й собі, і синові, що здатна на нове життя. Повернувшись додому на Гаваї, Емі вирішила закінчити "рік паузи" і відновити кар’єру фрілансера як письменниця та редакторка книг.

"Тепер я живу на своїх умовах — з власними правилами, власним ритмом і власними мріями", — резюмує американка.

Реакція соцмереж

У коментарях до цього допису жінки спалахнула дискусія між юзерами, які поділилися на два табори. Одні повністю розуміли та підтримували рішення Емі, тоді як другі — звинувачували її в лицемірстві.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я її знаю. Ця жінка була справжньою п’явкою й причиною, через яку мій друг залишився у війську, хоча хотів піти. Родина вважала її егоїстичною: вона жила в його батьків, поки він служив, а вони тягнули на собі все. Шлюб розвалився через її егоїзм і його образу";

"Вона нагадує мою колишню: борги, маніпуляції й те, як вона забрала дітей та поїхала. Я виплатив її 40 тисяч боргу й пішов далі, а вона вже двічі розлучилася. Я ж маю стабільний шлюб 24 роки — різниця говорить сама за себе";

"Вона навмисно оминає деталі розлучення, помітили?. Неясно, хто реально ініціював розрив, і цілком можливо, що його версія подій кардинально відрізняється";

"Вона просто чекала його виходу у відставку, аби отримати половину пенсії. Її "роки нещастя" — це її вибір, бо могла піти раніше. Я бачив багато подібних історій — чекала лише на гроші".

