Мужчина "делал все" для девушки, которая не захотела помочь ему в беде: что произошло (фото)

Житель США рассказал, что в течение года встречался с девушкой и полностью обеспечивал ее. Но когда наступила "черная полоса", его избранница отказалась помочь герою истории, что вызвало дебаты в сети.

Мужчина рассказал, что оплачивал ее жилье и даже купил авто, когда она переживала серьезные трудности. Об этом он рассказал в заметке в Reddit.

По словам автора поста, пара встречается чуть больше года, и в начале их отношений девушка имела проблемы с жильем, машину забрали за долги, а финансовое положение выглядело критическим. Поскольку же у мужчины тогда были стабильная работа и хороший доход, он решил взять на себя почти все расходы, чтобы помочь ей оправиться.

"Я оплачивал аренду, еду, коммунальные услуги, купил ей автомобиль и покрывал другие повседневные расходы, пока она выплачивала долги и пыталась восстановить кредитную историю. В течение почти года именно я был ее финансовой опорой, пока она пыталась вернуться к стабильности", — вспоминает американец.

Девушка решила не помогать парню, который оказался в трудностях Фото: Shutterstock

Со временем ситуация изменилась — через 11 месяцев проблемы начались уже у него: работа стала нерегулярной, денег едва хватало. Девушка же, которая на тот момент стала финансово уверенной, отказалась как-либо поддерживать партнера.

По словам мужчины, она объясняла это тем, что его долги слишком большие, а ее помощь все равно "ничего не изменит". Он отметил, что каждый раз, когда просил о поддержке, она находила повод отказать.

"Она все еще оплачивала аренду и время от времени заказывала еду, а в то же время спокойно тратила деньги на приятные мелочи, не учитывая моих потребностей. А я был вынужден продавать собственные вещи, тогда как она просто наблюдала, ничем не помогая. Поэтому задумываюсь, правильно ли будет уйти от нее после того, как преодолею свои финансовые трудности?" — резюмирует свое сообщение американец.

Реакция сети

В комментариях мнения разделились относительно этой ситуации. Одни говорили, что щедрость мужчины в прошлом сейчас же и обернулась против него, тогда как другие советовали не разрывать отношения до улучшения финансового положения.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Ты сам устроил себе эту ловушку. Я бы советовал расстаться с ней, ведь ты теперь не имеешь поддержки";

"Думаю, что она имеет право тоже уйти от тебя. Ведь ты не можешь ее поддержать сейчас";

"Ее интересует только комфорт и деньги. Поэтому советую разорвать отношения, ведь в такой момент стало ясно, что ее интересует";

"Даже если все наладится, то ее стиль поведения может снова завести в долги. Поэтому тебе следует решиться на конец отношений".

