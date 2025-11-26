Чоловік "робив усе" для дівчини, яка не захотіла допомогти йому в біді: що сталося (фото)

Мешканець США розповів, що протягом року зустрічався з дівчиною та повністю забезпечував її. Та коли настала "чорна смуга", його обраниця відмовилася допомогти герою історії, що викликало дебати в мережі.

Чоловік розповів, що оплачував її житло й навіть купив авто, коли вона переживала серйозні труднощі. Про це він розповів у дописі в Reddit.

Зі слів автора посту, пара зустрічається трохи понад рік, і на початку їхніх стосунків дівчина мала проблеми з житлом, машину забрали за борги, а фінансове становище виглядало критичним. Оскільки ж у чоловіка тоді були стабільна робота та хороший дохід, він вирішив узяти на себе майже всі витрати, щоб допомогти їй оговтатися.

"Я оплачував оренду, їжу, комунальні послуги, купив їй автомобіль та покривав інші повсякденні витрати, поки вона виплачувала борги та намагалася відновити кредитну історію. Протягом майже року саме я був її фінансовою опорою, поки вона намагалася повернутися до стабільності", — згадує американець.

Дівчина вирішила не допомагати хлопцю, який опинився в труднощах Фото: Shutterstock

Згодом ситуація змінилася — через 11 місяців проблеми почалися вже в нього: робота стала нерегулярною, грошей ледве вистачало. Дівчина ж, яка на той момент стала фінансово впевненою, відмовилася будь-як підтримувати партнера.

За словами чоловіка, вона пояснювала це тим, що його борги занадто великі, а її допомога все одно "нічого не змінить". Він зазначив, що кожного разу, коли просив про підтримку, вона знаходила привід відмовити.

"Вона все ще оплачувала оренду та час від часу замовляла їжу, а водночас спокійно витрачала гроші на приємні дрібниці, не враховуючи моїх потреб. А я був змушений продавати власні речі, тоді як вона просто спостерігала, нічим не допомагаючи. Тому задумуюся, чи правильно буде піти від неї після того, як подолаю свої фінансові труднощі?" — резюмує свій допис американець.

Реакція мережі

У коментарях думки розділилися щодо цієї ситуації. Одні говорили, що щедрість чоловіка в минулому зараз же й обернулася проти нього, тоді як другі радили не розривати стосунки до покращення фінансового становища.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Ти сам влаштував собі цю пастку. Я б радив розстатися з нею, адже ти тепер не маєш підтримки";

"Думаю, що вона має право теж піти від тебе. Адже ти не можеш її підтримати наразі";

"Її цікавить лише комфорт і гроші. Тому раджу розірвати стосунки, адже в таку мить стало ясно, що її цікавить";

"Навіть якщо все налагодиться, то її стиль поведінки може знову завести в борги. Тому тобі слід наважитися на кінець стосунків".

