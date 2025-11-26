Гигантская дыра в горах шокировала местных: некоторые называют ее "пастью дьявола" (фото)

Местные жителей вблизи национального парка Сноудония в Уэльсе обнаружили странное углубление. Многие дали этой локации название "пасть дьявола", а ее точное происхождение до сих пор вызывает дебаты.

Издалека путешественники могут наблюдать за склоном, который некоторые сравнивают с "дьявольской пастью". Об этом сообщает North Wales Online.

По местным легендам, этот огромный кратер был образован случайной ракетой, запущенной из испытательного центра Министерства обороны на побережье Уэльса. Из-за отсутствия точных данных возникло множество теорий.

Учитывая расположение явления на склоне, самым логичным выводом казалась заброшенная сланцевая шахта. Регион имеет богатую историю горных работ, а города вокруг создали для работников шахты, но залежи ископаемых были по ту сторону горного массива.

Некоторые предполагали, что это могло быть место авиакатастрофы, ведь рядом существует несколько мест падения самолетов. Самое известное — история бомбардировщика Flying Fortress, упавшего вскоре после завершения Второй мировой войны в Европе, якобы с подарками для родственников летчиков в Америке.

Тогда эта трагедия унесла жизни всех 20 членов экипажа и пассажиров. Но фактическое место катастрофы расположено на противоположной стороне горного массива.

В то же время некоторые местные несколько эксцентрично и с юмором говорят о происхождении "пасти". Одни называют ее "пещерой дракона" или даже "дверью в Мордор", другие — "задницей дьявола" или "черной дырой правительства" для отмывания средств.

Один из пользователей вообще убежден, что после публикации этой фотографии это ничто иное как "угол солнца и тени, преувеличивающие глубину". Версию его неизвестного поддержало много людей, которые считают ее наиболее вероятным объяснением, как на почти пологом склоне "внезапно" возникла пещера.

