Гігантська діра в горах шокувала місцевих: дехто називає її "пащею диявола" (фото)

Місцеві мешканців поблизу національного парку Сноудонія у Вельсі виявили дивне заглиблення. Багато хто дав цій локації назву "паща диявола", а її точне походження досі викликає дебати.

Здалеку мандрівники можуть спостерігати за схилом, який деякі порівнюють із "диявольською пащею". Про це повідомляє North Wales Online.

За місцевими легендами, цей величезний кратер був утворений випадковою ракетою, запущеною з випробувального центру Міністерства оборони на узбережжі Вельсу. Через відсутність точних даних виникло безліч теорій.

З огляду на розташування явища на схилі, найлогічнішим висновком здавалася покинута сланцева шахта. Регіон має багату історію гірничих робіт, а міста довкола створили для працівників шахти, але поклади копалин були по той бік гірського масиву.

Дехто припускав, що це могло бути місце авіакатастрофи, адже поруч існує кілька місць падіння літаків. Найвідоміше — історія бомбардувальника Flying Fortress, що впав незабаром після завершення Другої світової війни в Європі, нібито з подарунками для родичів льотчиків у Америці.

Відео дня

Тоді ця трагедія забрала життя всіх 20 членів екіпажу та пасажирів. Але фактичне місце катастрофи розташоване на протилежній стороні гірського масиву.

Водночас деякі місцеві дещо ексцентрично та з гумором говорять про походження "пащі". Одні називають її "печерою дракона" або навіть "дверима в Мордор", другі — "дупою диявола" чи "чорною дірою уряду" для відмивання коштів.

Один з користувачів взагалі переконаний, що після публікації цієї світлини це ніщо інше як "кут сонця та тіні, що перебільшують глибину". Версію його невідомого підтримало багато людей, які вважають її найбільш ймовірним поясненням, як на майже пологому схилі "раптово" виникла печера.

Раніше Фокус розповідав про те, як полярники показали дивовижний феномен в Антарктиді. Співробітники української полярної станції "Академік Вернадський" сфотографували цікаве природне явище.

Згодом стало відомо, що альпініст під час сходження зафіксував рідкісне явище природи. Один альпініст підіймався до вершини гори, коли випадково помітив дивний феномен — інша вершина почала сяяти світлом.