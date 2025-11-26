"Считают моим отцом": девушка рассказала об отношениях с богачом, старшим на 22 года (фото)

34-летняя Брук МакНелис уже семь лет находится в отношениях со своим 56-летним женихом Пэтом. В то же время девушка признается, что Пэта часто называют отцом Брук, а его подозревают в интересе только к деньгам девушки.

Брук рассказывает, что сразу почувствовала притяжение к Пэту несмотря на большую разницу в 22 года между ними. Об этом сообщает Daily Star.

Брук рассказывает, что сразу почувствовала притяжение к Пэту прежде всего "из-за его внешности". Также взаимопонимания между людьми добавил специфический юмор между парой.

"Он заставляет меня чувствовать себя в безопасности и для меня он как за стеной", — признается американка.

Несмотря на шутки о том, что Пэта путают с отцом или обвиняют его в том, что она с ним ради денег, пара остается счастливой.

"Мне часто пишут, что мы выглядим как отец и дочь и что у меня должны быть проблемы с отцом. Нас также путают с отцом и дочерью вживую. Я очень стараюсь и оплачиваю свои вещи сама, так что это больше внутренняя шутка о нашей разнице в возрасте и о том, как люди делают предположения. Наши отношения на самом деле очень сбалансированы, а он — моя эмоциональная, а не финансовая поддержка", — говорит девушка.

Відео дня

Брук добавляет, что ее семья и друзья сначала удивились, но впоследствии приняли Пэта. Она вспоминает, что сначала была их реакция удивления, но как только они познакомились с ним и увидели отношения, то все поняли — пара действительно вместе чувствует себя счастливой.

Пара обручилась в январе 2023 года и сейчас планирует свадьбу. Брук отмечает, что разница в возрасте не создает проблем. Она убеждена, что это — очень положительный опыт, потому что оба научили друг друга новым вещам и многое узнали.

"У нас очень много общего. Мы оба любим кататься на лыжах, на лодке и заниматься спортом, и разделяем похожие ценности и взгляды на жизнь. Разница в возрасте на самом деле не имеет значения. Важнее всего то, как мы соединены и как нам хорошо вместе", — говорит американка.

Сама Брук не видит себя в роли матери и не хочет детей, а Пэт уже имеет взрослую дочь. Пэт добавляет, что их отношения замечательные, а они могут "всегда вести глубокие беседы обо всем на свете".

"Мы счастливы, мы здоровы, и мы глубоко понимаем друг друга. Мы не ожидаем, что все поймут нашу динамику, но просим того же самого уважения и открытости, которые мы проявляем к другим", — резюмирует американка.

Ранее Фокус рассказывал опаре с 63-летней разницей в возрасте. Их брак стал доказательством того, что настоящие чувства не подчиняются цифрам в паспорте: когда они поженились, мужчине было 81, а невесте — всего 18.

Впоследствии стало известно, как девушка вышла замуж за мужчину, старшего на 38 лет. Пара с разницей в возрасте почти четыре десятилетия рассказала свою историю и объяснила, почему не считает свои отношения "нездоровыми", несмотря на волну критики в сети.