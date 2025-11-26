"Вважають моїм батьком": дівчина розповіла про стосунки з багатієм, старшим на 22 роки (фото)

34-річна Брук МакНеліс уже сім років перебуває в стосунках зі своїм 56-річним нареченим Петом. Водночас дівчина зізнається, що Пета часто називають батьком Брук, а його підозрюють в інтересі лише до грошей дівчини.

Брук розповідає, що одразу відчула притягнення до Пета попри велику різницю у 22 роки між ними. Про це повідомляє Daily Star.

Брук розповідає, що одразу відчула притягнення до Пета насамперед "через його зовнішність". Також порозуміння поміж людьми додав специфічний гумор поміж парою.

"Він змушує мене відчувати себе в безпеці та для мене він як за стіною", — зізнається американка.

Попри жарти про те, що Пета плутають із батьком або звинувачують його у тому, що вона з ним заради грошей, пара залишається щасливою.

"Мені часто пишуть, що ми виглядаємо як батько і донька і що у мене повинні бути проблеми з батьком. Нас також плутають із батьком і донькою вживу. Я дуже стараюся та оплачую свої речі сама, тож це більше внутрішній жарт про нашу різницю у віці та про те, як люди роблять припущення. Наші стосунки насправді дуже збалансовані, а він — моя емоційна, а не фінансова підтримка", — говорить дівчина.

Брук додає, що її родина і друзі спершу здивувалися, але згодом прийняли Пета. Вона згадує, що спочатку була їхня реакція здивування, але як тільки вони познайомилися з ним та побачили стосунки, то все зрозуміли — пара справді разом почувається щасливою.

Пара заручилася у січні 2023 року і зараз планує весілля. Брук зазначає, що різниця у віці не створює проблем. Вона переконана, що це — дуже позитивний досвід, бо обидва навчили одне одного новим речам і багато чого дізналися.

"У нас дуже багато спільного. Ми обидва любимо кататися на лижах, на човні і займатися спортом, і поділяємо схожі цінності та погляди на життя. Різниця у віці насправді не має значення. Найважливіше те, як ми з'єднані і як нам добре разом", — каже американка.

Сама Брук не бачить себе в ролі матері та не хоче дітей, а Пет уже має дорослу доньку. Пет додає, що їхні стосунки чудові, а вони можуть "завжди вести глибокі бесіди про все на світі".

"Ми щасливі, ми здорові, і ми глибоко розуміємо одне одного. Ми не очікуємо, що всі зрозуміють нашу динаміку, але просимо того ж самого поваги та відкритості, які ми проявляємо до інших", — резюмує американка.

