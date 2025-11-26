Сложный выбор: отец думает исключить дочь из завещания из-за ее поступка

64-летний житель США говорит, что подумывает изменить собственное завещание относительно наследства для дочери. Ранее мужчина хотел отдать ей все имущество, но ее поступок и дальнейшее поведение перечеркнули эти перспективы для женщины.

Сам мужчина говорит, что пытался помириться с собственным ребенком, но тот грубо и откровенно не хочет идти на примирение. Об этом автор поста рассказал в Reddit.

По словам американца, что 32-летняя дочь прекратила любые контакты и всей семьей 8 лет назад после того, как вышла замуж. Ее муж вел себя как полный идиот по отношению к герою истории и всей нашей семье.

"У него был болезненный комплекс быть самым важным мужчиной в ее жизни. Я пытался сказать ей, что он для нее не подходит, но она фактически послала меня на три буквы и все равно вышла за него замуж. Нас никто не пригласил, и нас всех заблокировали во всех соцсетях", — рассказывает пожилой мужчина.

Он говорит, что со слов других знает, что у нее все в порядке, она имеет двоих детей и ждет третьего. Автор поста пытался несколько раз приехать к ней и помириться, также это делала и жена героя истории.

Мужчина решил изменить завещание после поступка дочери Фото: Unsplash

"Она постоянно кричала на нас и выгоняла, поэтому мы сдались в попытках найти всякое примирение. Сейчас я пересматриваю свое завещание. Я не болен и в общем в добром здравии, просто хочу завершить оформление дел. Думаю о том, чтобы исключить ее из завещания", — откровенно говорит мужчина.

По его словам, если его дочь не хочет иметь отношение к нему или их семье, пока он жив, то считает правильным не оставлять ей ничего после себя. Поэтому хочет все имущество и состояние в значительную сумму оставить жене и своим другим детям.

"Я хочу оставить все детям, которые действительно заботятся обо мне и моей жене и поддерживают нас. Моя жена и другие дети полностью соглашаются со мной. Но часть меня, которая помнит ту маленькую девочку, испытывает сомнение. Она все еще моя дочь, и оставлять ее абсолютно без ничего кажется неправильным. Но опять же, она от нас отказалась, поэтому я не знаю, как правильно поступить", — откровенно резюмирует пожилой американец.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту, многие пользователи выразили слова поддержки мужчине относительно этой ситуации. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Это — трудный выбор, однако определенно лучше исключить ее из завещания";

"Она сделала свой выбор, делайте теперь свой";

"Вы можете оставить ей что-то символическое, а все ценное отдать тем, кто с вами был";

"Ваша дочь поступила глупо. Очень надеюсь, когда-нибудь она поймет свою ошибку".

Ранее Фокус рассказывал о суде между сестрами относительно завещания отца. В Великобритании громкого резонанса набрало дело распределения имущества по завещанию между детьми покойного бизнесмена индийского происхождения Лаксмиканта Патела.

Впоследствии стало известно, что 95-летний миллионер оставил свое состояние родному городу. Марселен Артур Ше оставил своей родной коммуне 2,5 миллиона евро, которые будут использованы для создания центра для пожилых людей и реализации социальных проектов.