Складний вибір: батько думає виключити доньку з заповіту через її вчинок

64-річний мешканець США говорить, що подумує змінити власний заповіт щодо спадщини для доньки. Раніше чоловік хотів віддати їй все майно, але її вчинок та подальша поведінка перекреслили ці перспективи для жінки.

Сам чоловік говорить, що намагався помиритися з власною дитиною, але та грубо та відверто не хоче йти на примирення. Про це автор посту розповів у Reddit.

За словами американця, що 32-річна донька припинила будь-які контакти та всією родиною 8 років тому після того, як вийшла заміж. Її чоловік поводив себе як повний ідіот щодо героя історії та всієї нашої сім’ї.

"У нього був хворобливий комплекс бути найважливішим чоловіком у її житті. Я намагався сказати їй, що він для неї не підходить, але вона фактично послала мене на три літери і все одно вийшла за нього заміж. Нас ніхто не запросив, і нас усіх заблокували у всіх соцмережах", — розповідає літній чоловік.

Він говорить, що зі слів інших знає, що в неї все в порядку, вона має двох дітей і чекає на третю. Автор посту намагався кілька разів приїхати до неї та помиритися, також це робила й жінка героя історії.

Чоловік надумав змінити заповіт після вчинку доньки Фото: Unsplash

"Вона постійно кричала на нас і виганяла, тому ми здалися у спробах знайти всяке примирення. Зараз я переглядаю свій заповіт. Я не хворий і в загальному в доброму здоров’ї, просто хочу завершити оформлення справ. Думаю про те, щоб виключити її з заповіту", — відверто каже чоловік.

За його словами, якщо його донька не хоче мати стосунок до нього чи їх родини, допоки він живий, то вважає правильним не лишати їй нічого після себе. Тому хоче все майно та статки у значну суму лишити дружині та своїм іншим дітям.

"Я хочу залишити все дітям, які дійсно піклуються про мене та мою дружину і підтримують нас. Моя дружина та інші діти повністю погоджуються зі мною. Але частина мене, яка пам’ятає ту маленьку дівчинку, відчуває сумнів. Вона все ще моя донька, і залишати її абсолютно без нічого здається неправильним. Але знову ж таки, вона від нас відмовилася, тож я не знаю, як правильно вчинити", — відверто резюмує літній американець.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту, багато користувачів висловили слова підтримки чоловіку щодо цієї ситуації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це — важкий вибір, однак певне краще виключити її з заповіту";

"Вона зробила свій вибір, робіть тепер свій";

"Ви можете лишити їй щось символічне, а все цінне віддати тим, хто з вами був";

"Ваша донька вчинила нерозумно. Дуже сподіваюся, колись вона зрозуміє свою помилку".

