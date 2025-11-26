Мужчина чистил старый диван и нашел таинственное сообщение на мебели (фото)

Житель Новой Зеландии Таутари Сандерс купил с женой диван у товарища и решил его почистить впервые за 10 лет. Во время этой процедуры мужчина обнаружил неожиданную находку, которая поразила пользователей сети.

Мужчина говорит, что он и жена решили впервые за 10 лет хорошенько вычистить красивый диван. Об этом автор рассказал в Reddit.

Герой истории говорит, что снимая обивку, они заметили странное послание. Оно было нацарапано на внутренней подушке, а на другой части дивана было написано чье-то имя.

"Мы подумали, что это довольно странно. Мы волновались, что это может быть чей-то крик о помощи, человека в тяжелых условиях труда", — вспоминает мужчина в комментарии Newsweek.

Пара знала, что диван изготовлен во Вьетнаме, но не могла разобрать надпись даже с помощью переводческих приложений. Поэтому Таутари с партнершей решили, что самым умным будет выложить фото текста на Reddit.

"Мы знали, что это отличное место, где можно быстро получить информацию от большого количества людей во всем мире", — вспоминает мужчина.

Долго ждать не пришлось — и значение написанного оказалось совсем не таким, как они ожидали. Вместо отчаянной просьбы о помощи текст оказался стихотворением, вероятно написанным кем-то из тех, кто изготавливал мебель.

В оригинале было написано: Sông kia vẫn chảy ngàn đời, Vì trong nghịch cảnh anh đành xa em, Xa em anh vẫn nhớ hoài, Nhớ những ánh mắt nụ cười của em. В сети перевели этот текст и получилось четверостишие:

Тысячу жизней течет та река снова,

Потому что я должен был уйти, когда пришла беда.

Я до сих пор тоскую, хотя ты снова далеко,

Твоих глаз и улыбки мне не забыть никогда.

Узнав истинный смысл надписи, Таутари почувствовал облегчение. Он говорит, что он с женой вздохнули с облегчением, когда узнали, что "это просто хорошая поэзия".

"Мы не имеем никакого представления, почему он или она написали такой личный текст на предмете, который в конце концов никогда никто не увидит. Возможно, это была попытка попрактиковаться в поэзии перед тем, как отправить ее любимому человеку? Возможно, мы никогда этого не узнаем", — резюмирует мужчина.

Реакция соцсетей

Пользователи были восхищены историей находки в диване. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Это очень популярный тип вьетнамского стиха с четкими правилами и ритмом, которые трудно передать переводом. Шестое слово должно рифмоваться с шестым словом следующей строки, а восьмое слово — с шестым слогом последнего слова следующей строки. Поэтому тот, кто писал, старался сделать все аутентично и точно был носителем языка";

"Это очень личный текст о чувствах и любви. Тот или та, кто это писал, явно имел или неразделенную любовь, или потерял кого-то важного";

"А вы говорите, что люди не способны удивлять?";

"Боже, я очень люблю стихи. А еще когда люди пишут очень хорошие тексты о том, что переживают и чувствуют".

