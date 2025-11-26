Чоловік чистив старий диван і знайшов таємниче повідомлення на меблях (фото)

Мешканець Нової Зеландії Таутарі Сандерс купив з дружиною диван у товариша та вирішив його почистити вперше за 10 років. Під час цієї процедури чоловік виявив неочікувану знахідку, яка вразила користувачів мережі.

Чоловік каже, що він і дружина вирішили вперше за 10 років добряче вичистити гарний диван. Про це автор розповів у Reddit.

Герой історії каже, що знімаючи оббивку, вони помітили дивне послання. Воно було нашкрябане на внутрішній подушці, а на іншій частині дивана був написаний чиєсь ім’я.

"Ми подумали, що це доволі дивно. Ми хвилювалися, що це може бути чийсь крик про допомогу, людини у важких умовах праці", — згадує чоловік в коментарі Newsweek.

Пара знала, що диван виготовлений у В’єтнамі, але не могла розібрати напис навіть за допомогою перекладацьких додатків. Тож Таутарі з партнеркою вирішили, що найрозумнішим буде викласти фото тексту на Reddit.

Фото: Reddit

"Ми знали, що це чудове місце, де можна швидко отримати інформацію від великої кількості людей у всьому світі", — згадує чоловік.

Довго чекати не довелося — і значення написаного виявилося зовсім не таким, як вони очікували. Замість відчайдушного прохання про допомогу текст виявився віршем, ймовірно написаним кимось із тих, хто виготовляв меблі.

В оригіналі було написано: Sông kia vẫn chảy ngàn đời, Vì trong nghịch cảnh anh đành xa em, Xa em anh vẫn nhớ hoài, Nhớ những ánh mắt nụ cười của em. В мережі переклали цей текст і вийшов чотиривірш:

Тисячу життів тече та річка знов,

Бо мусив я піти, коли прийшла біда.

Я й досі тужу, хоч ти далеко знов,

Твоїх очей і усмішки мені не забути ніколи.

Узнавши справжній зміст напису, Таутарі відчув полегшення. Він каже, що він з дружиною зітхнули з полегшенням, коли дізналися, що "це просто гарна поезія".

"Ми не маємо жодного уявлення, чому він або вона написали такий особистий текст на предметі, який зрештою ніколи ніхто не побачить. Можливо, це була спроба попрактикуватися у поезії перед тим, як відправити її коханій людині? Можливо, ми ніколи цього не дізнаємося", — резюмує чоловік.

Реакція соцмереж

Користувачі були захоплені історією знахідки в дивані. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це дуже популярний тип в’єтнамського вірша з чіткими правилами та ритмом, які важко передати перекладом. Шосте слово має римуватися з шостим словом наступного рядка, а восьме слово — з шостим складом останнього слова наступного рядка. Тому той, хто писав, старався зробити все автентично і точно був носієм мови";

"Це дуже особистий текст про почуття та кохання. Той чи та, хто це писав, явно мав або нерозділене кохання, або втратив когось важливого";

"А ви кажете, що люди не здатні дивувати?";

"Боже, я дуже люблю вірші. А ще коли люди пишуть дуже гарні тексти про те, що переживають та відчувають".

