Водолазы нашли на дне озера загадочный "неизвестный объект", пролежавший там 200 лет (фото)

Во время поисковых работ на дне озера Онтарио команда дайверов наткнулась на то, во что сначала было трудно поверить. Они убеждены, что нашли следы загадочного объекта, который сохранился практически в идеальном состоянии.

После дополнительного осмотра стало понятно, что конструкция была сделана в 19 веке и может иметь отношение к одному загадочно затонувшему судну. Об этом сообщает CBC.

Археолог Джеймс Конолли отметил, что эти особенности "немедленно" указывали на то, что гигантское судно принадлежало к первой половине XIX века. Он убежден, что эта находка даст редкое представление об эпохе судостроения на Великих озерах.

Ведущий дайвер Хейсон Чак добавил, что команде понадобилось "несколько минут", чтобы успокоиться под водой. После того они заметили, что обе мачты остались стоять, а это чрезвычайно редко для столь старой конструкции.

По словам Хейсона, большинство мачт со временем разрушаются, что делает это открытие еще более захватывающим. Он рассказал, что судно сохранило форму, а обе мачты "еще стоят, что довольно редко случается".

Дайверы нашли ранее неизвестное судно на дне озера Онтарио Фото: cbc.ca/

"Во всех других местах, где я погружался, мачты либо падали, потому что через них проходили другие корабли, которые задевали их якорями, либо дайверы их повреждали", — говорит мистер Чак.

Он отметил, что за свои 20 лет под водой это было первое место пребывания затонувшего корабля, где он видел мачту. Сейчас водолазы планируют провести проверку доказательств на предмет того, какое судно это может быть.

Судно-призрак на дне Онтарио: что говорят специалисты

В местном университете провинции Онтарио сообщили, что впервые они заметили "неидентифицированный объект" в 2017 году. Тогда команда специалистов проводила осмотр оптоволоконного кабеля на озере, где и наткнулась на неизвестные решки.

Подавляющее большинство специалистов считает, что это — остатки судна Rapid City. Его построили еще в 1884 году, которое исчезло при загадочных обстоятельствах еще в 1917 году во время непогоды.

Что именно за судно обнаружили специалисты, еще пока не подтверждено. Сейчас продолжаются дальнейшие работы и изучение документов, чтобы подтвердить эту версию.

