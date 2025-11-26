Водолази знайшли на дні озера загадковий "невідомий об'єкт", що пролежав там 200 років (фото)

Під час пошукових робіт на дні озера Онтаріо команда дайверів натрапила на те, в що спочатку було важко повірити. Вони переконані, що знайшли сліди загадкового об'єкта, який зберігся практично в ідеальному стані.

Після додаткового огляду стало зрозуміло, що конструкція була зроблена в 19 сторіччі та може мати стосунок до одного загадково затонулого судна. Про це повідомляє CBC.

Археолог Джеймс Коноллі зазначив, що ці особливості "негайно" вказували на те, що гігантське судно належало до першої половини XIX століття. Він переконаний, що ця знахідка дасть рідкісне уявлення про епоху суднобудування на Великих озерах.

Провідний дайвер Хейсон Чак додав, що команді знадобилося "кілька хвилин", щоб заспокоїтися під водою. Після того вони помітили, що обидві щогли залишилися стояти, а це надзвичайно рідко для настільки старої конструкції.

За словами Хейсона, більшість щогл з часом руйнуються, що робить це відкриття ще більш захопливим. Він розповів, що судно зберегло форму, а обидві щогли "ще стоять, що досить рідко трапляється".

Дайвери знайшли раніше невідоме судно на дні озера Онтаріо Фото: cbc.ca

"У всіх інших місцях, де я занурювався, щогли або падали, бо через них проходили інші кораблі, які зачіпали їх якорями, або дайвери їх пошкоджували", — каже містер Чак.

Він зазначив, що за свої 20 років під водою це було перше місце перебування затонулого корабля, де він бачив мачту. Наразі водолази планують провести перевірку доказів на предмет того, яке судно це може бути.

Судно-привид на дні Онтаріо: що кажуть фахівці

В місцевому університеті провінції Онтаріо повідомили, що вперше вони помітили "неідентифікований об’єкт" у 2017 році. Тоді команда фахівців проводила огляд оптоволоконного кабелю на озері, де і наткнулася на невідомі решки.

Переважна більшість фахівців вважає, що це — залишки судна Rapid City. Його збудували ще в 1884 році, яке зникло за загадкових обставин ще в 1917 році під час непогоди.

Що саме за судно виявили фахівці, ще поки не підтверджено. Наразі тривають подальші роботи та вивчення документів, аби підтвердити цю версію.

